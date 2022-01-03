Son dakika: Psikolog yalanıyla cinsel vurgun: Esra Işıktekiner öyle şeyler yaptı ki: Hocam zorluk çekmediğim bir deneyim yaşadım!

Son dakika haberleri: Aile, İlişki ve Cinsel Sağlık Uzmanı Klinik Psikolog Esra Işıktekiner hakkında şoke eden iddia… Işıktekiner'i, denkliği bulunmayan bir üniversitenin "İnsan Davranışı Sanatları" bölümünden mezun olmasına rağmen, kendisine yetkisi bulunmadan unvan takınarak insanları tedavi ettiği tespit edildi. Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Işıktekiner'in bu unvana sahip olmamasına rağmen klinik psikolog unvanı kullandığı, 1219 Sayılı Kanun'da yasada yer alan hastalıklara ilişkin olarak yetkisiz şekilde uygulamalar gerçekleştirdiği ileri sürüldü. İşte son dakika haberinin detayları…