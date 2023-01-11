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Haberler Yaşam Son dakika: Radar görüntüsü paylaşıldı! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: O iller çok ciddi yağış alacak...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:41

Son dakika: Radar görüntüsü paylaşıldı! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: O iller çok ciddi yağış alacak...

Son dakika haberleri: Ocak ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Geçtiğimiz günlerde bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; 11 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uzmanlar özellikle iki il için "Çok ciddi yağış alacak." uyarısında bulundu. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından çarpıcı bir uydu görüntüsü paylaşarak İstanbul ve Bursa için dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Radar görüntüsü paylaşıldı! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: O iller çok ciddi yağış alacak...

Son dakika haberleri: Ocak ayının gelmesiyle birlikte Türkiye, kış şartlarını gün geçtikçe kış şartlarını yoğun bir şekilde hissetmeye başladı.

Son dakika: Radar görüntüsü paylaşıldı! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: O iller çok ciddi yağış alacak...

Geçtiğimiz günlerde bazı illerde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verilirken, bazı bölgelerde yerleşim birimi ve köy yollarında yollar ulaşıma kapandı.

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Son dakika: Radar görüntüsü paylaşıldı! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: O iller çok ciddi yağış alacak...

11 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Son dakika: Radar görüntüsü paylaşıldı! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: O iller çok ciddi yağış alacak...

Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Radar görüntüsü paylaşıldı! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: O iller çok ciddi yağış alacak...

Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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