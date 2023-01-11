Haberler Yaşam Son dakika: Radar görüntüsü paylaşıldı! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: O iller çok ciddi yağış alacak...

Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:41

Son dakika: Radar görüntüsü paylaşıldı! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: O iller çok ciddi yağış alacak...

Son dakika haberleri: Ocak ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Geçtiğimiz günlerde bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; 11 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uzmanlar özellikle iki il için "Çok ciddi yağış alacak." uyarısında bulundu. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından çarpıcı bir uydu görüntüsü paylaşarak İstanbul ve Bursa için dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...