HaberlerYaşamSon dakika: Rehin alındığını iddia edip pencereden atladı! 'Bunlar örgüt görüntülerimi kaydettiler'
Giriş Tarihi: 03.09.2021 08:29Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 08:32
Son dakika: Rehin alındığını iddia edip pencereden atladı! 'Bunlar örgüt görüntülerimi kaydettiler'
Son dakika haberi: Antalya'da kaçırıldığını ve rehin tutulduğunu ileri süren Şirin N.E. (19), yaklaşık 10 metre yükseklikteki birinci kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Önce park halinde bulunan otomobilin üzerine, sonrasında beton zemine düşerek yaralanan Şirin N.E.'nin atlama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şirin N.E., ambulansa alınacağı esnada ise kendisine yardımcı olan polis ve sağlık ekiplerine inanmadı ve kendisini kaçıracaklarını söyledi.