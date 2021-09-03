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Haberler Yaşam Son dakika: Rehin alındığını iddia edip pencereden atladı! 'Bunlar örgüt görüntülerimi kaydettiler'
Giriş Tarihi: 03.09.2021 08:29 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 08:32

Son dakika: Rehin alındığını iddia edip pencereden atladı! 'Bunlar örgüt görüntülerimi kaydettiler'

Son dakika haberi: Antalya'da kaçırıldığını ve rehin tutulduğunu ileri süren Şirin N.E. (19), yaklaşık 10 metre yükseklikteki birinci kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Önce park halinde bulunan otomobilin üzerine, sonrasında beton zemine düşerek yaralanan Şirin N.E.'nin atlama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şirin N.E., ambulansa alınacağı esnada ise kendisine yardımcı olan polis ve sağlık ekiplerine inanmadı ve kendisini kaçıracaklarını söyledi.

Son dakika: Rehin alındığını iddia edip pencereden atladı! ’Bunlar örgüt görüntülerimi kaydettiler’

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde yer alan 8 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşandı.

Son dakika: Rehin alındığını iddia edip pencereden atladı! ’Bunlar örgüt görüntülerimi kaydettiler’

Şirin N.E.'nin pencereye çıktığını ve bağırdığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Son dakika: Rehin alındığını iddia edip pencereden atladı! ’Bunlar örgüt görüntülerimi kaydettiler’

'10 METRE YÜKSEKLİKTEN ATLADI'

Pencereden ayaklarını sarkıtan Şirin N.E., polis ve çevrede bulunan vatandaşların ikna çabalarına karşılık vermezken, dairede zorla tutulduğunu iddia ederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki pencereden kendini boşluğa bıraktı.

Son dakika: Rehin alındığını iddia edip pencereden atladı! ’Bunlar örgüt görüntülerimi kaydettiler’

Şirin N.E., ilk olarak park halindeki otomobilin üzerine, daha sonra ise beton zemine düşerek yaralandı.

Son dakika: Rehin alındığını iddia edip pencereden atladı! ’Bunlar örgüt görüntülerimi kaydettiler’

'BENİ KAÇIRIP REHİN ALDILAR'

Şirin N.E. yerde acı içerisinde kıvranırken, evde rehin tutulduğunu ve kaçırıldığını iddia etti. Şirin N.E., sağlık ekiplerini beklerken, "Yardım edin kaçırıldım.

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