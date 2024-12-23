Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA... Rejim askerleri Esad’ı ezerek teslim oluyor! Hepsi böyle silah bıraktı: Tek tek fotoğrafları çekildi… Kimlik bilgileri alındı
Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:59

SON DAKİKA... Rejim askerleri Esad’ı ezerek teslim oluyor! Hepsi böyle silah bıraktı: Tek tek fotoğrafları çekildi… Kimlik bilgileri alındı

SON DAKİKA... Dünyanın gözü kulağı Suriye'deydi... 14 yıldır iç savaşın sürdüğü ülkede 8 Aralık itibariyle Esad iktidarı sona erdi. Devrik lider Esad, Rusya'ya kaçarken askerleri ise tesfiye edildi. Yeni yönetimin 'Silahları bırakın' çağrısına uyan rejim askerleri ise oluşturulan uzlaşı merkezlerine akın etti. SABAH, Esad'ın askerlerinin teslim olduğu anları görüntüledi... Öyle ki rejim askerleri önce Esad'ın portresini çiğnedi, ardından silahlarını teslim etti. İşte o anlar...

Oğuzhan UYSAL
SON DAKİKA... Rejim askerleri Esad’ı ezerek teslim oluyor! Hepsi böyle silah bıraktı: Tek tek fotoğrafları çekildi… Kimlik bilgileri alındı

Dünya nefesini tuttu bir kez daha Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere kilitlendi.

SON DAKİKA... Rejim askerleri Esad’ı ezerek teslim oluyor! Hepsi böyle silah bıraktı: Tek tek fotoğrafları çekildi… Kimlik bilgileri alındı

2011 yılından beri iç savaşın sürdüğü Suriye'de 8 Aralık itibariyle Esad iktidarı sona erdi. Muhalifler başkent Şam'a girerken, 61 yıllık Baas rejimi de devrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Rejim askerleri Esad’ı ezerek teslim oluyor! Hepsi böyle silah bıraktı: Tek tek fotoğrafları çekildi… Kimlik bilgileri alındı

Ülkede kurulan yeni yönetim, Esad'ın ordusuna seslenerek "silahları bırakmalarını" istedi. SABAH, Esad'ın silah bırakarak teslim olan askerlerini görüntüledi.

SON DAKİKA... Rejim askerleri Esad’ı ezerek teslim oluyor! Hepsi böyle silah bıraktı: Tek tek fotoğrafları çekildi… Kimlik bilgileri alındı

Öyle ki oluşturulan uzlaşı merkezlerine akın eden binlerce asker, kimlik tespiti sonrası Suriye'nin devrik lideri Esad'ın yerdeki portresini ezerek silahlarını teslim etti.

Suriye'de rejim askerleri silah bırakıyor | Video

SON DAKİKA... Rejim askerleri Esad’ı ezerek teslim oluyor! Hepsi böyle silah bıraktı: Tek tek fotoğrafları çekildi… Kimlik bilgileri alındı

Merkezde, kasalar içinde yer alan ağır silahlar ve Esad'ın portresini ezerek teslim olmak için bekleyen askerler dikkat çekti.

SON DAKİKA