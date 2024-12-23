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SON DAKİKA... Rejim askerleri Esad’ı ezerek teslim oluyor! Hepsi böyle silah bıraktı: Tek tek fotoğrafları çekildi… Kimlik bilgileri alındı
Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
13:59
SON DAKİKA... Rejim askerleri Esad’ı ezerek teslim oluyor! Hepsi böyle silah bıraktı: Tek tek fotoğrafları çekildi… Kimlik bilgileri alındı
SON DAKİKA... Dünyanın gözü kulağı Suriye'deydi... 14 yıldır iç savaşın sürdüğü ülkede 8 Aralık itibariyle Esad iktidarı sona erdi. Devrik lider Esad, Rusya'ya kaçarken askerleri ise tesfiye edildi. Yeni yönetimin 'Silahları bırakın' çağrısına uyan rejim askerleri ise oluşturulan uzlaşı merkezlerine akın etti. SABAH, Esad'ın askerlerinin teslim olduğu anları görüntüledi... Öyle ki rejim askerleri önce Esad'ın portresini çiğnedi, ardından silahlarını teslim etti. İşte o anlar...