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Haberler Yaşam Son dakika | Restoranda feci ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan açıklama
Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 11:22

Son dakika | Restoranda feci ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan açıklama

Son dakika haberler: Masterchef jüriliği ile bilinen ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'ndeki restoranında istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Yaralanan 2 kişiden Ürdünlü eski diplomat Subbed hayatını kaybetti. Yaşanan vahim olayla ilgili masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranından açıklama geldi. Ölüm sonrası restoran kapatıldı. İşte olaya ilişkin son dakika gelişmeleri

Son dakika | Restoranda feci ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan açıklama

Son dakika... MasterChef programı ile bilinen ünlü Türk mutfağı şefi Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'ndeki restoranında istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Yaralanan 2 kişiden Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti. Olayla ilgili peş peşe yeni gelişmeler yaşanırken MasterChef Somer Sivrioğlu'na ait restorandan son dakika açıklaması geldi. İşte vahim kazayla ilgili detaylar...

Son dakika | Restoranda feci ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan açıklama

SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINDA DUVAR 6 KİŞİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

İstanbul Etiler'deki Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü şef Somer Sivrioğlu'na ait restoranın istinat duvarı çöktü. Beton parçaları, restorana yemeğe gelen 6 kişilik arkadaş grubunun üstüne düştü. Yabancı uyruklu Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh, çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Son dakika | Restoranda feci ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan açıklama

ESKİ DİPLOMAT KURTARILAMADI: Yıkıntının altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan eski diplomat olan Ürdünlü Subbed kurtarılamadı.

Son dakika | Restoranda feci ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan açıklama

DİĞER YARALININ DA DURUMU AĞIR

Shanableh'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Zafer Urtemur, olay anını şöyle anlattı: "Arabadan 5-6 kişi indi. Tam da o sırada çökme oldu. Duvarı kaldırmaya çalıştık ama başaramadık. Birinin baldırı kopmuştu. Diğerinin de kalbi durmuştu."

Son dakika | Restoranda feci ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan açıklama

MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU 3 AY ÖNCE DEVRALMIŞ

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, duvarı çöken restoranı 3 ay önce devralmıştı. Acı olay sonrası restoran bir süreliğine kapatıldı.

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