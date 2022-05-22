Haberler
Yaşam
Son dakika | Restoranda feci ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan açıklama
Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:22
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
11:22
Son dakika | Restoranda feci ölüm! Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan açıklama
Son dakika haberler: Masterchef jüriliği ile bilinen ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'ndeki restoranında istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Yaralanan 2 kişiden Ürdünlü eski diplomat Subbed hayatını kaybetti. Yaşanan vahim olayla ilgili masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranından açıklama geldi. Ölüm sonrası restoran kapatıldı. İşte olaya ilişkin son dakika gelişmeleri