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Haberler Yaşam SON DAKİKA - Restoranlar ve kafeler bugün açık mı, yeni genelge ile açıldı mı? Restoranlar, mekanlar ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? Saat kaçta açılacak ve kapanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 08:01

SON DAKİKA - Restoranlar ve kafeler bugün açık mı, yeni genelge ile açıldı mı? Restoranlar, mekanlar ve , ne zaman açılacak? Saat kaçta açılacak ve kapanacak?

Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında bir süredir gel al ve paket servis zorunluluğu olan restoranlar ve kafeler için gözler Kabine Toplantısı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda özellikle işletme sahipleri 1 Haziran sonrası kaldırılacak kısıtlamalara kilitlendi. Buna göre; Restoranlar, mekanlar ve , ne zaman açılacak? Soruları yanıt aramaya başladı. Hal böyleyken kabinenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika normalleşme kararları bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi. Restoranlar, mekanlar, kafeler açıldı mı, ne zaman saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte konuya dair tüm gelişmeler…

Restoranlar, mekanlar ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? Restoranlar ve kafeler yarın açık mı, yeni genelge ile açıldı mı? Saat kaçta açılacak ve kapanacak?

Restoran ve kafeler gibi yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeler bilindiği üzere paket servis ve gel al şeklinde hizmetlerini sürdürürken bu kapsamda gözler "Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?" sorusuna ait gelişmelere çevrilmişti. 1 Haziran 2021 sonrasında kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçerken bu kapsamda beklenen açıklama geldi. Bu işletmelerin akıbeti belli oldu. Buna göre; Restoranlar, mekanlar, , ne zaman saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte kabine toplantısı sonrası konuya dair tüm son dakika gelişmeleri…

Restoranlar, mekanlar ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? Restoranlar ve kafeler yarın açık mı, yeni genelge ile açıldı mı? Saat kaçta açılacak ve kapanacak?

1 HAZİRAN İTİBARIYLA UYGULAMAYA GEÇEN KARARLAR ŞÖYLE;

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

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Restoranlar, mekanlar ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? Restoranlar ve kafeler yarın açık mı, yeni genelge ile açıldı mı? Saat kaçta açılacak ve kapanacak?

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Restoranlar, mekanlar ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? Restoranlar ve kafeler yarın açık mı, yeni genelge ile açıldı mı? Saat kaçta açılacak ve kapanacak?

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

Restoranlar, mekanlar ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? Restoranlar ve kafeler yarın açık mı, yeni genelge ile açıldı mı? Saat kaçta açılacak ve kapanacak?

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