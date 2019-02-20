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  • Son dakika: Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu

Son dakika: 'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu

Hatay'dan tüyler ürperten son dakika haberi: ilçesindeki Afrin Çayı'nda Suriyeli ve yaşları 50-60 aralığında olan 3 kadın cesedi bulundu.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 14:40
Son dakika: Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu

Hatay'dan tüyler ürperten son dakika haberi: ilçesindeki Afrin Çayı'nda Suriyeli ve yaşları 50-60 aralığında olan 3 kadın cesedi bulundu.

Son dakika: Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu

Bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Davutpaşa Mahallesi yakınlarındaki Afrin Çayı yatağında 3 kadının cesedini görenler durumu jandarmaya bildirdi.

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Son dakika: Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu

Olay yerine sağlık ekibi ile giden jandarma görevlileri, Suriyeli olduğu değerlendirilen 3 kadının cesedini buldu.

Son dakika: Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu

Yaşları 50-60 yaş arasında olduğu belirtilen kadınların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika: Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu
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Son dakika: Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu
Son dakika: Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu
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