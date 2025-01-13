Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişiye gözaltı kararı!

SON DAKİKA: RIZA AKPOLAT'A GÖZALTI KARARI!

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı, Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 kişiye operasyon düzenlendi.