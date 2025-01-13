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Haberler Yaşam Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişiye gözaltı kararı!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:00

Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişiye gözaltı kararı!

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil olmak üzere 47 kişiye gözaltı kararı çıktı. Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine yönelik yapılan rüşvet operasyonu kapsamında çıkan kararın ardından Akpolat'ın özgeçmişi gündeme geldi. Peki; Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, neden gözaltına alındı? İşte merak edilenler...

Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişiye gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada çıkan gözaltı kararları ardından Beşiktaş Belediye Başkanı biyografisi de gündeme geldi. Peki; Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişiye gözaltı kararı!

SON DAKİKA: RIZA AKPOLAT'A GÖZALTI KARARI!

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı, Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 47 kişiye operasyon düzenlendi.

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Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişiye gözaltı kararı!

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğan Rıza Akpolat aslen Erzincalıdır. Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Akpolat, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır.

Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişiye gözaltı kararı!

Akpolat, 2006 yılından bu yana parti bünyesinde çeşitli görevler alıyor.

31 Mart 2019 seçimlerinde CHP adayı olarak çıkan Rıza Akpolat o tarihten bu yana Beşiktaş Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişiye gözaltı kararı!
SON DAKİKA