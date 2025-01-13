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Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişiye gözaltı kararı!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
09:00
Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişiye gözaltı kararı!
Gelen son dakika haberine göre İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil olmak üzere 47 kişiye gözaltı kararı çıktı. Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine yönelik yapılan rüşvet operasyonu kapsamında çıkan kararın ardından Akpolat'ın özgeçmişi gündeme geldi. Peki; Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, neden gözaltına alındı? İşte merak edilenler...