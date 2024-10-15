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Giriş Tarihi: 15.10.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:32

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş'ten 18 gün sonra acı haber! Bakan Yerlikaya duyurdu: Cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. 18 gündür aranan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi İçileri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu." ifadeleriyle duyurdu.

NAZLI TİMUR
ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | Rojin Kabaiş’ten 18 gün sonra acı haber! Bakan Yerlikaya duyurdu: Cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söylerek ayrılmıştı. 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu. Rojin'in cansız bedenine 18 gün sonra ulaşıldı.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş’ten 18 gün sonra acı haber! Bakan Yerlikaya duyurdu: Cansız bedenine ulaşıldı

ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

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SON DAKİKA | Rojin Kabaiş’ten 18 gün sonra acı haber! Bakan Yerlikaya duyurdu: Cansız bedenine ulaşıldı

Bakan Yerlikaya şu ifaderi kullandı:

27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş’ten 18 gün sonra acı haber! Bakan Yerlikaya duyurdu: Cansız bedenine ulaşıldı

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 18 günde acı haber geldi.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş’ten 18 gün sonra acı haber! Bakan Yerlikaya duyurdu: Cansız bedenine ulaşıldı

Aramaların 13'üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü de bulunan Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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