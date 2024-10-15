Giriş Tarihi: 15.10.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
16:32
SON DAKİKA | Rojin Kabaiş'ten 18 gün sonra acı haber! Bakan Yerlikaya duyurdu: Cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberi... Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. 18 gündür aranan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi İçileri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu." ifadeleriyle duyurdu.