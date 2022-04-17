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Haberler Yaşam Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev'de silah fabrikası imha edildi! 400'e yakın yabancı asker...
Giriş Tarihi: 17.04.2022 18:20 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 18:50

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev'de silah fabrikası imha edildi! 400'e yakın yabancı asker...

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir silah fabrikasının imha edildiğini duyurdu. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de 400'e yakın yabancı askerin kuşatıldığı bilgisini de paylaştı. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşından gelişmeler...

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev’de silah fabrikası imha edildi! 400’e yakın yabancı asker...

Son dakika haberleri: Yaklaşık 2 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"SİLAH FABRİKASI İMHA EDİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov saldırılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki hedeflerin füzeler ile vurulmaya devam edildiğini belirten Sözcü Konaşenkov, "Gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kiev bölgesindeki Brovary şehrinde bulunan bir silah fabrikası imha edildi.

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev’de silah fabrikası imha edildi! 400’e yakın yabancı asker...

Rusya Operasyonel Taktik Havacılık Birimleri, Ukrayna'nın 68 askeri tesisini imha etti. Vurulan hedefler arasında Krivaya Luka ve Krasnoarmeysk bölgelerindeki 2 adet S-300 hava savunma sistemi, Severodonetsk bölgesinde 1 adet OSA kısa menzilli amfibi uçaksavar füze sistemi, 6 roket, topçu silah ve yakıt deposu yer aldı. Hedefler arasında ayrıca Kremennaya, Krasny Lyman, Kolodezi, Torskoye, Yampolovka ve Novoselivka yerleşim alanlarındaki Ukrayna askeri teçhizat ve personelinin yoğunlaştığı 40 nokta bulunuyor.

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Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev’de silah fabrikası imha edildi! 400’e yakın yabancı asker...

134 UÇAK, 249 UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Gece boyunca Rusya Havacılık Birimleri tarafından, Ukrayna ordusu konvoyunun ilerleyişi sırasında 50'ye yakın Ukrayna askeri, 7 piyade savaş aracı ve 14 zırhlı araç taşıyıcı araç imha edildi. Roket ve topçu birlikleri, 17 komuta noktası, 111 topçu mevziisi, 684 düşman müfrezesi, ve askeri alanlar da dahil 814 hedef vuruldu. Rus Hava Savunma Sistemleri bazı yerleşim noktalarında 10 Ukrayna insansız hava aracını düşürdü.

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev’de silah fabrikası imha edildi! 400’e yakın yabancı asker...

Özel askeri operasyonların başlangıcından bu yana 134 uçak, 470 insansız hava aracı, 249 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 290 tank ve diğer zırhlı savaş araçlar, 254 çoklu fırlatma roket sistemi, 992 sahra topçusu ve havan toplarının yanı sıra 2 bin 166 özel askeri araç imha edildi" dedi.

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev’de silah fabrikası imha edildi! 400’e yakın yabancı asker...

"MARİUPOL'DE 400'E YAKIN YABANCI ASKER KUŞATILDI"

Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'nın Mariupol kenti başta olmak üzere bazı noktalardaki askeri operasyonlar hakkında, "Mariupol'deki Azovstal metalürji fabrikası alanında yoğunlaşan Ukraynalı grupların teslim olmaları istendi. Bununla birlikte, Kiev milliyetçi rejimi, radyo frekansları üzerinden yapılan dinlemelere göre teslim olunmasını yasakladı, Azak Nazilerine, Ukrayna askeri personeli ve yabancı paralı askerler arasında silahını bırakmak isteyen herkesi olay yerinde vurmalarını emretti.

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