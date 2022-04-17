Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kiev’de silah fabrikası imha edildi! 400’e yakın yabancı asker...

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir silah fabrikasının imha edildiğini duyurdu. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de 400'e yakın yabancı askerin kuşatıldığı bilgisini de paylaştı. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşından gelişmeler...