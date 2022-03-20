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Haberler Yaşam Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!
Giriş Tarihi: 20.03.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 11:15

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!

Son dakika haberi: Rusya, Ukrayna'yı bombaladı. Siviller batıya kaçmaya başladı. Binlerce çocuğun ise insan tacirlerinin eline düştüğü ortaya çıktı. Ukrayna'dan kaçan genç kızlar da komşu ülkede iş ve ev vaadiyle kandırılıp, tecavüze uğradı. İşte son dakika haberinin detayları

SELÇUK EREN
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!

Her bir dakikada bir çocuk, mülteci konumuna düşüyor. Bu acı istatistiği son zamanlarda ne kadar çok duyduk. Suriye, Yemen, Afganistan ve Ukrayna... Birleşmiş Milletler'e göre Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalıların sayısı üç milyonu aştı. Savaş, 24 Şubat'ta başlamıştı. 21. yüzyılın en hızlı göçü yaşanıyor yani. Ukrayna'da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülke dışına çıkmaları yasaklandı.

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!

Savaşmak için ayrılamıyorlar. Dolayısıyla kaçanların neredeyse tamamı kadınlar ve çocuklar oluyor. Bazı verilere göre ülke dışına çıkan her on Ukraynalı'nın dokuzu kadın ya da çocuk... UNICEF verilerine göre Avrupa ülkelerine kaçan Ukraynalı çocuk sayısı 1.5 milyonu aştı.

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Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!

ONLARIN BAŞ ETMESİ İMKANSIZ
Rusya'nın saldırıya geçmesinin ardından Avrupa ülkeleri hemen sınırlarını Ukraynalılara açtı. Ama bu arkasında büyük bir problemi getirdi. O da insan tacirleri. İlk olarak İngiliz Guardian gazetesi konuyu dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberde, "Avrupa sınırlarında Ukraynalı çocuklar ortadan kayboluyor" denildi. Habere kaynak olarak Polonya'da hizmet veren Homo Faber isimli bir sivil toplum kuruluşu gösterildi. Birçok çocuğun yanında anne ya da babası olmadan kaçmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!

GÖNÜLLÜ GİBİ YAKLAŞIYORLAR
Sınırdaki görevlilerden Karolina, "Savaş ve bombalar, zaten bir çocuğu alt üst ediyor. Sonra tek başlarına kalıyorlar. Yollarda korkuları artıyor. Savunmasızlıkları katlanıyor. Bir çocuğun bunlarla baş etmesi mümkün değil. En kötüsü kayboluyorlar. Bu maalesef şimdilerde oluyor" sözleriyle yaşanan trajediyi özetledi.

Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!

Uzmanlar; Polonya, Romanya, Moldova, Slovakya gibi ülkelerde tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Kaçakçılar, özellikle gönüllü gibi çocuklara yaklaşıyor. Ellerinde "Yardım edebilirim", "Evimde yer var" gibi pankartlar taşıyorlar. Ayrıca insan tacirlerinin çok tecrübeli olduğuna dikkat çekiliyor.

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