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Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!
Giriş Tarihi: 20.03.2022 11:11
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
11:15
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!
Son dakika haberi: Rusya, Ukrayna'yı bombaladı. Siviller batıya kaçmaya başladı. Binlerce çocuğun ise insan tacirlerinin eline düştüğü ortaya çıktı. Ukrayna'dan kaçan genç kızlar da komşu ülkede iş ve ev vaadiyle kandırılıp, tecavüze uğradı. İşte son dakika haberinin detayları