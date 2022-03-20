Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!

Her bir dakikada bir çocuk, mülteci konumuna düşüyor. Bu acı istatistiği son zamanlarda ne kadar çok duyduk. Suriye, Yemen, Afganistan ve Ukrayna... Birleşmiş Milletler'e göre Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalıların sayısı üç milyonu aştı. Savaş, 24 Şubat'ta başlamıştı. 21. yüzyılın en hızlı göçü yaşanıyor yani. Ukrayna'da 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülke dışına çıkmaları yasaklandı.