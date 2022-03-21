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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında dünyanın gözü Kiev'de! Şoke eden görüntüler geldi
Giriş Tarihi: 21.03.2022 07:19
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
07:28
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında dünyanın gözü Kiev'de! Şoke eden görüntüler geldi
Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında çatışmalar Kiev ve etrafında yoğunlaştı. Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. Ayrıca Svyatoshynsky bölgesinden de acı haberlere geldi. Rusya saldırılarına ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Savaş bölgesinde olan SABAH da Mariupol'dan tahliye edilen 86 Türk arasındaki fırıncı Mehmet İzci ile dönerci Yener Atıcı'ya ulaştı. Dünyanın konuştuğu iki Türk ateş altındaki zor günlerinde dünyaya insanlık dersi verdi. İki Türk usta 13 gün boyunca sığınakta aç, susuz yaşamaya çalışan sivillere ücretsiz ekmek ve pide dağıtarak gönülleri kazandı. İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika haberleri ve SABAH'ın ulaştığı çarpıcı hikayeler