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Haberler Yaşam Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında dünyanın gözü Kiev'de! Şoke eden görüntüler geldi
Giriş Tarihi: 21.03.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 07:28

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında dünyanın gözü Kiev'de! Şoke eden görüntüler geldi

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında çatışmalar Kiev ve etrafında yoğunlaştı. Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. Ayrıca Svyatoshynsky bölgesinden de acı haberlere geldi. Rusya saldırılarına ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Savaş bölgesinde olan SABAH da Mariupol'dan tahliye edilen 86 Türk arasındaki fırıncı Mehmet İzci ile dönerci Yener Atıcı'ya ulaştı. Dünyanın konuştuğu iki Türk ateş altındaki zor günlerinde dünyaya insanlık dersi verdi. İki Türk usta 13 gün boyunca sığınakta aç, susuz yaşamaya çalışan sivillere ücretsiz ekmek ve pide dağıtarak gönülleri kazandı. İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika haberleri ve SABAH'ın ulaştığı çarpıcı hikayeler

Uğur YILDIRIM
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında dünyanın gözü Kiev’de! Şoke eden görüntüler geldi

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Son günlerde tansiyonun tüm bölgelerde ve özellikle Başkent Kiev'in etrafında yükseldiği Rusya-Ukrayna savaşında çok kritik dakikalar yaşanıyor. Rusya, Kiev bölgesinde ölü ve yaralıların olduğu operasyonlar gerçekleştirirken Svyatoshynsky Bölgesi'ni de hedef aldı. Bir sitenin bahçesine gerçekleştirilen top atışı sonrası 5 bina, 1 anaokulu ve 1 çocuk oyun parkı hasar gördü. Saldırıda 5 kişi yaralanırken yüzlerce evin camı kırıldı, onlarca araç kullanılamaz duruma geldi.

İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında dünyanın gözü Kiev’de! Şoke eden görüntüler geldi

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri

07.00: ABD Başkanı Biden, Avrupa ziyaretine Polonya'yı ekledi

06.20: AVM SALDIRISI - Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

05.00: Rusya'ya karşı savunma hattı oluşturan Ukrayna'da Başkent Kiev'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında dünyanın gözü Kiev’de! Şoke eden görüntüler geldi

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri

03.30: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Silahları teslim etmekten söz edemeyiz"

02.30: Rusya Savunma Bakanlığı: "Silahlarını bırakan herkese Mariupol'den güvenli çıkış garanti ediyoruz"

02.10: Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında dünyanın gözü Kiev’de! Şoke eden görüntüler geldi

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINA İLİŞKİN DİĞER GELİŞMELER

BIDEN'DAN POLONYA KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bu hafta içi Brüksel'de NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bu hafta yapacağı Avrupa ziyaretine Polonya durağının eklendiğini açıkladı.

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında dünyanın gözü Kiev’de! Şoke eden görüntüler geldi

Biden, çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden'ın cuma günü Varşova'ya geçmesi ve cumartesi günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelmesi bekleniyor. ABD ile Polonya arasında Ukrayna'ya eski Sovyet yapımı savaş uçaklarının gönderilmesine ilişkin anlaşmazlık yaşanmış, Washington son olarak söz konusu planın rafa kaldırıldığını açıklamıştı.

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