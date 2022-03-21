Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında dünyanın gözü Kiev’de! Şoke eden görüntüler geldi

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Son günlerde tansiyonun tüm bölgelerde ve özellikle Başkent Kiev'in etrafında yükseldiği Rusya-Ukrayna savaşında çok kritik dakikalar yaşanıyor. Rusya, Kiev bölgesinde ölü ve yaralıların olduğu operasyonlar gerçekleştirirken Svyatoshynsky Bölgesi'ni de hedef aldı. Bir sitenin bahçesine gerçekleştirilen top atışı sonrası 5 bina, 1 anaokulu ve 1 çocuk oyun parkı hasar gördü. Saldırıda 5 kişi yaralanırken yüzlerce evin camı kırıldı, onlarca araç kullanılamaz duruma geldi.

İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...