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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Operasyonun birinci etabı tamamlandı
Giriş Tarihi: 25.03.2022 20:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 22:01

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Operasyonun birinci etabı tamamlandı

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine 'özel askeri operasyon' başlattıklarını duyurmasının ardından başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı 30. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Hem Ukrayna hem de Rusya kanadından gelen açıklamalarla gerilimin arttığı savaşta flaş bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını duyurdu. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Polonya-Ukrayna sınırında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya'ya gözdağı veren Biden, "ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek ve toplamda 100 bin kişilik bir birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz NATO şemsiyesi altında. En iyileri buraya gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Operasyonun birinci etabı tamamlandı

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberler: Müzakerelerden sonuç alınamayan savaşta şehir merkezlerinde tansiyon giderek yükseliyor. Rus ordusu, Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmaya devam ederken Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Berdyansk Limanı'nda Rus çıkarma gemisini imha etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bir ayda Kiev'i kuşatamadığını açıkladı.

"OPERASYONUN BİRİNCİ ETABI TAMAMLANDI"

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada "Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya'nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." denildi.

BİDEN'DAN RUSYA'YA GÖZDAĞI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Polonya-Ukrayna sınırında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya'ya gözdağı veren Biden, "ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek ve toplamda 100 bin kişilik bir birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz NATO şemsiyesi altında. En iyileri buraya gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Rusya Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler:

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Operasyonun birinci etabı tamamlandı

21.22: ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını bildirdi.

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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Operasyonun birinci etabı tamamlandı

20.20: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Operasyonun birinci etabı tamamlandı

20.11: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Azak Denizi'nde gemi filosuna takviye yaptığını bildirdi.

SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Operasyonun birinci etabı tamamlandı

19.54: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşın bir ayına ilişkin değerlendirmesinde, "Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya'nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." ifadesini kullandı.

18.54: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, ülkedeki 14 kentin belediye başkanının Rus birlikleri tarafından rehin tutulduğunu söyledi.

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