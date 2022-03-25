Haberler Yaşam SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Operasyonun birinci etabı tamamlandı

Giriş Tarihi: 25.03.2022 20:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 22:01

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine 'özel askeri operasyon' başlattıklarını duyurmasının ardından başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı 30. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Hem Ukrayna hem de Rusya kanadından gelen açıklamalarla gerilimin arttığı savaşta flaş bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını duyurdu. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Polonya-Ukrayna sınırında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya'ya gözdağı veren Biden, "ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek ve toplamda 100 bin kişilik bir birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz NATO şemsiyesi altında. En iyileri buraya gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...