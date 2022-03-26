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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş: Lviv'de peş peşe patlamalar! Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy'den flaş uyarı
Giriş Tarihi: 26.03.2022 17:44 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 19:08

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş: Lviv'de peş peşe patlamalar! Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy'den flaş uyarı

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesinin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını duyururken, ABD Başkanı Joe Biden Polonya sınırında yaptığı açıklamada, Rusya'ya gözdağı verdi, "ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek ve toplamda 100 bin kişilik bir birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz NATO şemsiyesi altında." dedi. Öte yandan bölgeden gelen son bilgiye göre, Rus ordusu Mariupol kentine tanklarını soktu. Rus ordusu, ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı, kendilerini protesto eden sivillere ateş açtı. Gelen son dakika haberine göre; Lviv'de art arda 3 patlama sesi duyuldu. İşte Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş: Lviv’de peş peşe patlamalar! Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy’den flaş uyarı

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonun birinci etabının tamamlandığını duyururken, ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya gözdağı verdi, "ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek ve toplamda 100 bin kişilik bir birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz NATO şemsiyesi altında." dedi.

RUS ORDUSU MARİUPOL KENTİNE TANKLARINI SOKTU

Öte yandan bölgeden gelen son bilgiye göre, Rus ordusu Mariupol kentine tanklarını soktu. Rus ordusu, ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı, kendilerini protesto eden sivillere ateş açtı.

İşte Rusya Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş: Lviv’de peş peşe patlamalar! Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy’den flaş uyarı

LVİV'DE PATLAMA SESLERİ

18.09: Lviv Kent Konseyi, art arda 3 patlama sesi duyulduğunu açıkladı.

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SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş: Lviv’de peş peşe patlamalar! Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy’den flaş uyarı

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde patlama meydana geldi

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş: Lviv’de peş peşe patlamalar! Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy’den flaş uyarı

18.05: Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1104 sivilin hayatını kaybettiğini, 1754 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 772 bin 599 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş: Lviv’de peş peşe patlamalar! Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy’den flaş uyarı

17.10: Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 136 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığı bildirildi.

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