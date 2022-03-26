Haberler Yaşam SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş: Lviv'de peş peşe patlamalar! Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy'den flaş uyarı

Giriş Tarihi: 26.03.2022 17:44 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 19:08

SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşında flaş: Lviv'de peş peşe patlamalar! Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy'den flaş uyarı

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesinin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını duyururken, ABD Başkanı Joe Biden Polonya sınırında yaptığı açıklamada, Rusya'ya gözdağı verdi, "ABD'den buraya 12 bin kişi daha gelecek ve toplamda 100 bin kişilik bir birlikle Avrupa'da görev yapıyoruz NATO şemsiyesi altında." dedi. Öte yandan bölgeden gelen son bilgiye göre, Rus ordusu Mariupol kentine tanklarını soktu. Rus ordusu, ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı, kendilerini protesto eden sivillere ateş açtı. Gelen son dakika haberine göre; Lviv'de art arda 3 patlama sesi duyuldu. İşte Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri...