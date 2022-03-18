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Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya'ya: 90'lı yıllara geri dönecek...
Giriş Tarihi: 18.03.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 01:25

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya'ya: 90'lı yıllara geri dönecek...

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında bir yandan bombardıman, bir yandan sokak çatışmaları, diğer taraftan ise uluslararası algı ve yaptırım mücadelesi devam ediyor. Ukrayna'da dün akşam saatlerinden itibaren bombardımana tutulan Başkent Kiev bugün de güne dumanlarla uyandı. Şehirde adeta oksijen kalmadığı söyleniyor. Öte yandan Ukrayna ve Rusya'dan da karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım uygulandı. Bu, İran ve Kuzey Kore'ye uygulanan kısıtlamaları gölgede bırakan bir rekor" ifadelerini kullanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ise Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'nın 90'lı yıllara geri döneceğini belirtti. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya’ya: 90’lı yıllara geri dönecek...

Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberleri: Rusya'nın bombardımanı sonrasında yangın söndürme çalışmaları sürerken Kiev'de arka arkaya yeni patlamalar yaşandı. Ölenlerin de olduğu saldırılar sonrasında sirenler çaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den de açıklamalar geldi. İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya’ya: 90’lı yıllara geri dönecek...

01.25: Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşının, Suriyeliler için yeni zorluklar doğuracağı uyarısında bulundu.

00.38: Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşının, Suriyeliler için yeni zorluklar doğuracağı uyarısında bulundu.

00.15: Ukrayna'da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

23.31: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in, Rusya'ya askeri yardım sağlaması durumunda ne gibi adımlar atacaklarını söylemekten kaçınırken, "Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli." dedi.

22.33: Çin Devlet Başkanı Şi'den Biden'a: "(Ukrayna'daki) Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli"

22.17: Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'yı mali açıdan desteklemek için dayanışma fonu kurulmasını istediklerini bildirdi.

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Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya’ya: 90’lı yıllara geri dönecek...

22.02: ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e Ukrayna savaşında Rusya'ya ekipman desteği vermenin sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

21.12: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda Ukrayna'daki durumu görüştü.

21.09: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'nın 90'lı yıllara geri döneceğini belirtti.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya’ya: 90’lı yıllara geri dönecek...

19.07: BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, "ABD'nin Ukrayna'da biyolojik faaliyetler yürüttüğü" iddiasını destekleyecek kanıtlar bulunmadığını söyledi.

18.30: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya’ya: 90’lı yıllara geri dönecek...

17.40: ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Çin'den yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Xi, çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, "Barış ve güvenlik, uluslararası toplumun en değerli hazineleridir" dedi.

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