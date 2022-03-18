Haberler Yaşam Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya'ya: 90'lı yıllara geri dönecek...

Giriş Tarihi: 18.03.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 01:25

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya'ya: 90'lı yıllara geri dönecek...

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında bir yandan bombardıman, bir yandan sokak çatışmaları, diğer taraftan ise uluslararası algı ve yaptırım mücadelesi devam ediyor. Ukrayna'da dün akşam saatlerinden itibaren bombardımana tutulan Başkent Kiev bugün de güne dumanlarla uyandı. Şehirde adeta oksijen kalmadığı söyleniyor. Öte yandan Ukrayna ve Rusya'dan da karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım uygulandı. Bu, İran ve Kuzey Kore'ye uygulanan kısıtlamaları gölgede bırakan bir rekor" ifadelerini kullanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ise Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'nın 90'lı yıllara geri döneceğini belirtti. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmeleri...