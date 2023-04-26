Haberler Yaşam SON DAKİKA | SAAT VERİLDİ: Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var…

Giriş Tarihi: 26.04.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 18:20

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Peş peşe yapılan uyarılara göre bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sağanak uyarısında bulundu. Peki, ülkede hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak hangi bölgelerde bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…