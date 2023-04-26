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Haberler Yaşam SON DAKİKA | SAAT VERİLDİ: Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var…
Giriş Tarihi: 26.04.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 18:20

SON DAKİKA | SAAT VERİLDİ: Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var…

SON DAKİKA HAVA DURUMUMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Peş peşe yapılan uyarılara göre bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sağanak uyarısında bulundu. Peki, ülkede hava nasıl olacak? Kuvvetli sağanak hangi bölgelerde bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

SON DAKİKA | SAAT VERİLDİ: Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var…

Son dakika hava durumu haberi… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı.

SON DAKİKA | SAAT VERİLDİ: Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var…

Yapılan açıklamada Kuzey ve batı kesimlerde azalacak olan hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç kesimlerde biraz artacağı, iç ve batı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildi.

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SON DAKİKA | SAAT VERİLDİ: Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var…

ARALARINDA İSTANBUL DA VAR!

Peş peşe yapılan uyarılara göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

SON DAKİKA | SAAT VERİLDİ: Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var…

BÖLGE BÖLGE PAYLAŞILDI

Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de Antalya merkez ve doğusu, Burdur'un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SON DAKİKA | SAAT VERİLDİ: Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var…

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR!

Yarın Batı Karadeniz Bölgesi, İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya) ve İç Anadolu'da (Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat) ve Adana'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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