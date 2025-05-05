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SON DAKİKA | SABAH, emlak çetesini çökerten o ifadeye ulaştı! Örgüt yöneticisi Ekrem Batur, sevgilisini bile dolandırmış
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
07:01
SON DAKİKA | SABAH, emlak çetesini çökerten o ifadeye ulaştı! Örgüt yöneticisi Ekrem Batur, sevgilisini bile dolandırmış
Son dakika haberi: Aydın'da Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeyle emlak çetesini çökerten örgüt yöneticisi Ekrem Batur'un sevgilisini E.Z.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. E. T. İfadesinde eski sevgilisi Ekrem Batur tarafından dolandırıldığını anlattı. E.T., "Silah zoruyla 800 bin liralık senede imza attırdılar. 1.5 milyon liraya sattıkları arazimin parasını ödemediler.