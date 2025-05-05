Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | SABAH, emlak çetesini çökerten o ifadeye ulaştı! Örgüt yöneticisi Ekrem Batur, sevgilisini bile dolandırmış
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 07:01

SON DAKİKA | SABAH, emlak çetesini çökerten o ifadeye ulaştı! Örgüt yöneticisi Ekrem Batur, sevgilisini bile dolandırmış

Son dakika haberi: Aydın'da Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeyle emlak çetesini çökerten örgüt yöneticisi Ekrem Batur'un sevgilisini E.Z.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. E. T. İfadesinde eski sevgilisi Ekrem Batur tarafından dolandırıldığını anlattı. E.T., "Silah zoruyla 800 bin liralık senede imza attırdılar. 1.5 milyon liraya sattıkları arazimin parasını ödemediler.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | SABAH, emlak çetesini çökerten o ifadeye ulaştı! Örgüt yöneticisi Ekrem Batur, sevgilisini bile dolandırmış

Son dakika haberi: Aydın İl Jandarma ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonunda yurtdışında özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesini verdiği ifadeyle çökerten örgüt yöneticisi Ekrem Batur'un eski sevgilisi E. Z. T.'nin ifadesi ortaya çıktı.

SON DAKİKA | SABAH, emlak çetesini çökerten o ifadeye ulaştı! Örgüt yöneticisi Ekrem Batur, sevgilisini bile dolandırmış

SABAH'ın ulaştığı ifadede E. T., "Didim'de emlakçılık, al-sat işlemleri ve müteahhitlik yapıyorum. Yaklaşık 2 yıl önce Ekrem Batur ile imam nikâhlı olarak birlikte yaşamaya başladım. Muğla-Milas ve Aydın-Didim ilçelerinde ofislerim var. Didim ofisimi Ekrem Batur yönetiyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | SABAH, emlak çetesini çökerten o ifadeye ulaştı! Örgüt yöneticisi Ekrem Batur, sevgilisini bile dolandırmış

Bu süre zarfında Ekrem'in kardeşi Naşit ve Sedat Batur da bizimle çalışmaya başladı. Naşit müşterilere taşınmazları gösterir, Sedat ise muhasebeciliğimi yapardı. Daha sonrasında arkadaşı Ali Sakaroğlu da bizimle çalışmaya başladı.

SON DAKİKA | SABAH, emlak çetesini çökerten o ifadeye ulaştı! Örgüt yöneticisi Ekrem Batur, sevgilisini bile dolandırmış

Ekrem Batur kendisine ait banka hesaplarında bloke ve haciz olduğunu bahane ederek müşteriler arasında gerçekleşecek olan para transferleri için benim hesaplarımı kullandı.

SON DAKİKA | SABAH, emlak çetesini çökerten o ifadeye ulaştı! Örgüt yöneticisi Ekrem Batur, sevgilisini bile dolandırmış

Ben de kendisine güvendim. Bankacılık şifrelerimi verdim. Ağustos 2023'te Ekrem cezaevine girdi. Bu süre zarfında bana çoğu yerden icra dosyaları gelmeye başladı" dedi.