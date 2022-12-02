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Haberler Yaşam Son dakika: SABAH, ifadenin tüm detaylarına ulaştı! Altay-Göztepe maçını karıştıran taraftardan akıl almaz sözler!
Giriş Tarihi: 02.12.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 14:24

Son dakika: SABAH, ifadenin tüm detaylarına ulaştı! Altay-Göztepe maçını karıştıran taraftardan akıl almaz sözler!

Son dakika haberi: İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada işaret fişeğini stada sokan ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayarak maçın tatil olmasına neden olan Furkan Ersanlı'nın (23) ayrıntılı ifadesine SABAH ulaştı. Adeta şaka gibi savunma yapan Furkan Ersanlı'dan akıl almaz sözler!

Ceyhan TORLAK
Son dakika: SABAH, ifadenin tüm detaylarına ulaştı! Altay-Göztepe maçını karıştıran taraftardan akıl almaz sözler!

Geçen pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı Mehmet Çakır ve Altay kalecisi Evrim Ozan'ın yaralandığı Göztepe- Altay karşılaşmasında çıkan olayların ardından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Son dakika: SABAH, ifadenin tüm detaylarına ulaştı! Altay-Göztepe maçını karıştıran taraftardan akıl almaz sözler!

Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın'ın yanı sıra işaret fişeğini ateşleyen Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Güvercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: SABAH, ifadenin tüm detaylarına ulaştı! Altay-Göztepe maçını karıştıran taraftardan akıl almaz sözler!

U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: SABAH, ifadenin tüm detaylarına ulaştı! Altay-Göztepe maçını karıştıran taraftardan akıl almaz sözler!

ELİNDE PANKARTLA GİRMİŞ

Ersanlı'nın, işaret fişeğini otobüsten alarak üzerine gizlediği anlaşıldı. Ersanlı'nın, deplasman seyirci girişinde taraftarların bir anda turnikelerin hücum etmesini fırsat bildiği, fişeği de elindeki pankarta sakladığı, kendisini aramak isteyen güvenliği iterek stada giriş yaptığının tespit edildi.

Son dakika: SABAH, ifadenin tüm detaylarına ulaştı! Altay-Göztepe maçını karıştıran taraftardan akıl almaz sözler!

Ersanlı'nın Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na girerken görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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