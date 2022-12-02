Haberler
Yaşam
Son dakika: SABAH, ifadenin tüm detaylarına ulaştı! Altay-Göztepe maçını karıştıran taraftardan akıl almaz sözler!
Giriş Tarihi: 02.12.2022 14:21
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
14:24
Son dakika: SABAH, ifadenin tüm detaylarına ulaştı! Altay-Göztepe maçını karıştıran taraftardan akıl almaz sözler!
Son dakika haberi: İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada işaret fişeğini stada sokan ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayarak maçın tatil olmasına neden olan Furkan Ersanlı'nın (23) ayrıntılı ifadesine SABAH ulaştı. Adeta şaka gibi savunma yapan Furkan Ersanlı'dan akıl almaz sözler!