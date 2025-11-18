SON DAKİKA | SABAH scooter dosyasını açıyor! Kiralamada küçük sınav önerisi

İleri sürüş teknikleri uzmanı Serkan Çabuş, 25 kilometre hızı geçen scooter'ları 16 yaşını doldurmuş kişilerin kullanabildiğini ancak bu kişilerin M sınıfı ehliyete sahip olması gerektiğini söyledi. İleri sürüş eğitmeni Serkan Çabuş, "Bu araçların plakası ve ruhsatı yok, bunlar büyük sorun. Motor gücü ve hızı yükseltilmiş scooter'lar yasal gibi satılabiliyor. Sürücülerin eğitimsiz olması ölüme yol açıyor. Hatta kimi satış mağazaları, fabrika çıkışı sonrası motor gücü ve hızı yükseltilmiş ürünleri yasal gibi satabiliyor; pazarlarken de hiç geri durmuyor" diye konuştu.

