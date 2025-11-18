Haberler
SON DAKİKA | SABAH scooter dosyasını açıyor! Kiralamada küçük sınav önerisi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 06:43

Son dakika haberi... İstanbul'da 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu'nun geçtiğimiz gün scooter kullanırken araç çarpması nedeniyle hayatını kaybetmesi, günümüzde yaygın olarak kullanılan scooter'ların tehlikelerini yeniden gözler önüne serdi. Önlemlerin alınmasına rağmen ölümlerin bitmediğini kaydeden uzmanlar kiralamalarda sınav zorunluluğu getirilmesini istedi