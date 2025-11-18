Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 06:43

SON DAKİKA | SABAH scooter dosyasını açıyor! Kiralamada küçük sınav önerisi

Son dakika haberi... İstanbul'da 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu'nun geçtiğimiz gün scooter kullanırken araç çarpması nedeniyle hayatını kaybetmesi, günümüzde yaygın olarak kullanılan scooter'ların tehlikelerini yeniden gözler önüne serdi. Önlemlerin alınmasına rağmen ölümlerin bitmediğini kaydeden uzmanlar kiralamalarda sınav zorunluluğu getirilmesini istedi

ALİ RIZA AKBULUT
İstanbul Sultanbeyli'de 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu'nun geçtiğimiz gün scooter kullanırken kendisine çarpan araç nedeniyle hayatını kaybetmesi, günümüzde yaygın olarak kullanılan scooter'ların kullanılmasındaki tehlikeleri yeniden gözler önüne serdi. Sadece 2022-2025 yılları arasında yaşları 12 ve 23 yaşları arasında 5 genç, ömürlerinin daha ilk yıllarında hayatlarını kaybetti. SABAH, scooter dosyasını açtı.

ÖNLEMLER ALINDI
Antalya'da 3 yıl önce Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), birlikte bindikleri scooter'ın bir otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti. 1 yıl önce ise İzmir'de lise öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ'a scooter'la seyir halindeyken 120 kilometre hızla gelen bir otomobil çarptı; Soykan yaşamını yitirirken Göktuğ ağır yaralandı. Anne Sönmez, kazanın ardından scooter'ların yasaklanması çağrısında bulundu. İstanbul Şişli'de 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül de 2022 yılında Şişli meydanındaki araç trafiğinde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gül'ün ölümüne sebep olan sürücü taksirle ölüme sebep olmak suçundan tutuklanmıştı.

TBMM YASA ÇIKARDI
TBMM'de Aralık 2020 tarihinde harekete geçti ve geçtiğimiz yıllarda çıkarılan yasayla, elektrikli scooter kullanım yaşı 16 olarak belirlendi. 25 kilometre hızı aşan modeller için ehliyet şartı getirildi. Bu düzenlemelere rağmen, son dönemde yaşanan kazalar ve ölümler yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

İleri sürüş teknikleri uzmanı Serkan Çabuş, 25 kilometre hızı geçen scooter'ları 16 yaşını doldurmuş kişilerin kullanabildiğini ancak bu kişilerin M sınıfı ehliyete sahip olması gerektiğini söyledi. İleri sürüş eğitmeni Serkan Çabuş, "Bu araçların plakası ve ruhsatı yok, bunlar büyük sorun. Motor gücü ve hızı yükseltilmiş scooter'lar yasal gibi satılabiliyor. Sürücülerin eğitimsiz olması ölüme yol açıyor. Hatta kimi satış mağazaları, fabrika çıkışı sonrası motor gücü ve hızı yükseltilmiş ürünleri yasal gibi satabiliyor; pazarlarken de hiç geri durmuyor" diye konuştu.

SCOOTER KİRALAMAYA KÜÇÜK SINAV ÖNERİSİ
SABAH'a konuşan Çabuş, elektrikli scooter kazalarının azaltılabilmesi için kiralama uygulamalarında işlem tamamlanmadan önce kısa bir trafik testi yapılmasını önerdi.

Çabuş, trafik işaretleri ve temel kurallardan oluşacak beş soruluk bir mini sınavın, eğitimsiz sürücülerin bile en azından kısmi bilgi edinmesini sağlayacağını belirterek "Bu şekilde kullanıcı, bilmediği bir kurala karşı farkındalık kazanır ve ona göre hareket eder" dedi.