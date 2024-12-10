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SON DAKİKA | Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu: Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı
Giriş Tarihi: 10.12.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024
18:32
SON DAKİKA | Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu: Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolduktan 56 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın katil zanlıları için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamesi Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.