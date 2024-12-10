SON DAKİKA | Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu: Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı

YASAK AŞK CİNAYETİ

İddianamede; Emine Karabulut'un öldürülen Şaban Ataş'ın eski eşi olduğu boşanmalarına rağmen 2010 yılından itibaren birlikte yaşamaya devam ettikleri Mert Ataş'ın Emine ve Şaban'ın oğlu olduğu Durkadın Karabulut'un Emine Karabulut'un annesi olduğu şüpheli Burhanettin Öztürk'ün de Emine'nin yasak ilişki yaşadığı sevgilisi olduğu şüpheli Durkadın ile öldürülen Şaban Ataş'ın şüpheli Emine ve Mert'in aynı binada altlı üstlü oturdukları, öldürülen Şaban Ataş'ın Emine Karabulut ile yeniden evlenmek istediği ancak Emine'nin sevgilisi Burhanettin'in Emine ile Şaban'ın evlenmesini istemediği Burhanettin'in Emine ile kaçmak istediği ancak Emine ile kaçmaları durumunda da eşi ve kızına Şaban tarafından zarar verileceği düşünüldüğü bu sebeple Burhanettin ile Emine'nin Şaban Ataş'ı öldürmeye karar verdiği belirtiliyor.