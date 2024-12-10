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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu: Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı
Giriş Tarihi: 10.12.2024 18:19 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:32

SON DAKİKA | Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu: Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolduktan 56 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın katil zanlıları için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamesi Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Erdoğan CANKUŞ
SON DAKİKA | Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu: Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde kaybolduktan 56 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın katil zanlıları için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamesi Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede katil zanlıları Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut, Durkadın Karabulut ve Mert Ataş için kasten adam öldürme eylemini işledikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SON DAKİKA | Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu: Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı

Şaban Ataş kaybolduktan sonra kuzeni ATV'de Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu Tatlı Sert programına katılarak olayın aydınlatılmasını istemişti. Daha sonra Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut sevgilisi Burhanettin Öztürk, oğlu Mert Ataş ve Mehmet Ataş da programa katılırken, Emine Karabulut programda Müge Anlı'ya cinayeti itiraf ederek Şaban Ataş'ı Burhanettin Öztürk'ün öldürdüğünü ve cesedi de ormanlık alana götürüp attıklarını söylemişti. Bu itiraftan sonra polis Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk, oğlu Mert Ataş, Mehmet Ataş ve annesi Durkadın Karabulut'u gözaltına almıştı.

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SON DAKİKA | Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu: Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı

Savcılıkta sorgulanan zanlılardan Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Durkadın Karabulut ile Mehmet Ataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili araştırmayı çok yönlü sürdürürken, teknik takip, cep telefonlarının sinyal takipleri ve güvenlik kamera görüntüleri de elde edip, otopsi raporlarıyla birlikte olayla ilgili iddianameyi hazırladı.

SON DAKİKA | Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu: Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı

ÖLDÜRDÜLER, PARASINI DA ÇALDILAR

İddianamede Şaban Ataş öldürüldükten sonra bankalardaki 36bin TL'yi Şaban Ataş'ın telefonundan Emine Karabulut'un hesaplarına Burhanettin Öztürk ile birlikte aktardıkları da ortaya çıkarıldı. İddianamede şüpheliler Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut oğlu Mert Ataş ve annesi Durkadın Karabulut'un iştirak iradesi içerisinde hareket ederek, Şaban Ataş'ın kafasına sopayla vurmak ve boğazını ip ile kesmek suretiyle öldürerek tasarlayarak adam öldürme suçunu işledikleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını isterken, Şaban Ataş'a ait farklı banka hesaplarında bulunan 36 bin TL parayı da Emine Karabulut'un hesabına aktararak ve Şaban'ın cebinde bulunan bin 250 TL parayı alarak zincirleme suretle Burhanettin ile Emine'nin kişinin ölmesinden faydalanarak hırsızlık suçunu da işledikleri bu nedenle cezalandırılmalarını istedi.

SON DAKİKA | Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu: Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı

YASAK AŞK CİNAYETİ

İddianamede; Emine Karabulut'un öldürülen Şaban Ataş'ın eski eşi olduğu boşanmalarına rağmen 2010 yılından itibaren birlikte yaşamaya devam ettikleri Mert Ataş'ın Emine ve Şaban'ın oğlu olduğu Durkadın Karabulut'un Emine Karabulut'un annesi olduğu şüpheli Burhanettin Öztürk'ün de Emine'nin yasak ilişki yaşadığı sevgilisi olduğu şüpheli Durkadın ile öldürülen Şaban Ataş'ın şüpheli Emine ve Mert'in aynı binada altlı üstlü oturdukları, öldürülen Şaban Ataş'ın Emine Karabulut ile yeniden evlenmek istediği ancak Emine'nin sevgilisi Burhanettin'in Emine ile Şaban'ın evlenmesini istemediği Burhanettin'in Emine ile kaçmak istediği ancak Emine ile kaçmaları durumunda da eşi ve kızına Şaban tarafından zarar verileceği düşünüldüğü bu sebeple Burhanettin ile Emine'nin Şaban Ataş'ı öldürmeye karar verdiği belirtiliyor.

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