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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu: Bulaşma oranı daha yüksek
Dünyada koronavirüsün ikinci dalgası yaşanırken Türkiye'nin salgına karşı olan mücadelesi devam ediyor. Türkiye'de vakaların artışa geçtiği bu dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geliyor. Bakan Koca, İstanbul'da 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek, "Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz" açıklamasını yaparak vatandaşlara önemli uyarıda bulundu. Son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 24.10.2020
16:57
Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
16:59
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