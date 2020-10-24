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Haberler Galeri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu: Bulaşma oranı daha yüksek

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu: Bulaşma oranı daha yüksek

Dünyada koronavirüsün ikinci dalgası yaşanırken Türkiye'nin salgına karşı olan mücadelesi devam ediyor. Türkiye'de vakaların artışa geçtiği bu dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geliyor. Bakan Koca, İstanbul'da 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek, "Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz" açıklamasını yaparak vatandaşlara önemli uyarıda bulundu. Son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 16:59
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu: Bulaşma oranı daha yüksek

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara yönelik çok önemli uyarılar geldi. Türkiye'de yaşanan son dönemdeki vaka artışlarını önlemek adına Sağlık Bakanlığı tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere Bilim Kurulu üyeleri ve uzman doktorlardan koronavirüse karşı önlem almak için uyarılarda bulunuyor. Bugün Bakan Koca çok önemli bir uyarıda bulundu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu: Bulaşma oranı daha yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı. Bakan Koca, çalışmalar kapsamında Bakırköy'de bulunan 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret etti.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu: Bulaşma oranı daha yüksek

Bakan Koca, telsiz ile 112 ekiplerine hitap ederek kolaylıklar diledi. Bakan Koca, sağlık personeline seslendiği telsiz konuşmasında, "Tüm çalışma arkadaşlarıma iyi mesailer diliyorum. Salgının seyri ile birlikte ne kadar özveri ile çalıştığınızı tüm ülke biliyor. Bizler de sizlerin bu dönemde sorunlarınızı çözme noktasında gayret içerisindeyiz. Sizler Covid-19 sürecinde öncü oldunuz. Sizlerin daha salgın gelmeden riskli hastaları tulumlar ile taşıdığınızı hepimiz biliyoruz. İstanbul'da vaka sayısının giderek arttığı bir dönemi yaşıyoruz" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu: Bulaşma oranı daha yüksek

"BU DÖNEMDE EVDE BULAŞ ORANIN DAHA YÜKSEK OLDUĞUNU GÖRMÜŞ OLUYORUZ"

Bakan Koca konuşmasının devamında ise "Şu an Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün arttığını herkes biliyor. Fedakârlıklarınızın tüm toplum olarak farkındayız. Yeri geldiği zaman bulaş risk nedeni ile uzun zaman ailenizden uzak kaldığınızı biliyoruz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz. Bizler şu dönemde mücadelede sizlerin gücünüze ve motivasyonunuza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu: Bulaşma oranı daha yüksek
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu: Bulaşma oranı daha yüksek
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu: Bulaşma oranı daha yüksek
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