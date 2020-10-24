Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu: Bulaşma oranı daha yüksek

"BU DÖNEMDE EVDE BULAŞ ORANIN DAHA YÜKSEK OLDUĞUNU GÖRMÜŞ OLUYORUZ"

Bakan Koca konuşmasının devamında ise "Şu an Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün arttığını herkes biliyor. Fedakârlıklarınızın tüm toplum olarak farkındayız. Yeri geldiği zaman bulaş risk nedeni ile uzun zaman ailenizden uzak kaldığınızı biliyoruz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz. Bizler şu dönemde mücadelede sizlerin gücünüze ve motivasyonunuza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.