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Haberler Galeri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bayramda yasaklandı

Son dakika: Sağlık Bakanı uyarmıştı! Bayramda yasaklandı

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." açıklamasını yaptı. Diğer taraftan bir ilin valisinden gelen açıklama endişeye neden oldu. Bayramda yasaklar geliyor. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 11:07
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bayramda yasaklandı

Gelen son bilgilere göre Koronavirüste çok önemli bir dönemece girmiş durumdayız. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan 'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 42 bin 846 test yapıldı, 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bayramda yasaklandı

Toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627, vaka sayısı 221 bin 500, vefat sayısı 5 bin 526 olarak kayıtlara geçti.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bayramda yasaklandı

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 204 bin 11 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bayramda yasaklandı

Sağlık Bakanı , Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." ifadesini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bayramda yasaklandı

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca hastalığın Türkiye'deki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık Kovid-19 durum raporları için linki de paylaştı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bayramda yasaklandı

BAYRAMDA YASAKLAYACAĞIZ
Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu yapılan etkinliklerin yasaklanacağını bildirdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Bayramda yasaklandı

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'ün koronavirüsle mücadele açısından Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduğunu söyledi.

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