Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 2. personel alım müjdesi! Bakan Koca duyurdu: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:41

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 2. personel alım müjdesi! Bakan Koca duyurdu: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu. Kura çekiminin 25-26 Nisan arasında noter huzurunda yapılacağını belirten Bakan Koca, "Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM'nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr/ yapabilecek." ifadelerini kullandı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler? Branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika haberinin detayları...