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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 2. personel alım müjdesi! Bakan Koca duyurdu: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:41

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 2. personel alım müjdesi! Bakan Koca duyurdu: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını duyurdu. Kura çekiminin 25-26 Nisan arasında noter huzurunda yapılacağını belirten Bakan Koca, "Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM'nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr/ yapabilecek." ifadelerini kullandı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler? Branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 2. personel alım müjdesi! Bakan Koca duyurdu: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin alınacağını duyurdu.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 2. personel alım müjdesi! Bakan Koca duyurdu: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Kura çekiminin 25-26 Nisan arasında noter huzurunda yapılacağını belirten Bakan Koca, "Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM'nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr/ yapabilecek." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 2. personel alım müjdesi! Bakan Koca duyurdu: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Peki Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler? Branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 2. personel alım müjdesi! Bakan Koca duyurdu: İşte branş ve kontenjan dağılımı

SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM DETAYLARI

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 2. personel alım müjdesi! Bakan Koca duyurdu: İşte branş ve kontenjan dağılımı

KPSS ile alınacak Hemşire sayısı 6.069, Ebe sayısı 1.530, Sağlık Lisansiyeri sayısı 1.494, Sağlık Teknisyeni sayısı 798, Sağlık Teknikeri sayısı 21.709'dur. Toplam sayısı 31.600'ü bulan Sözleşmeli Sağlık Personeli yanı sıra 10.900 Sürekli İşçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42.500'e ulaşmaktadır.

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