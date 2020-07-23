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Haberler Galeri Son dakika: Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

Son dakika: haritayla paylaştı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her zaman olduğu gibi Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu. 'nın yeni açıkladığı harita ise riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Anadolu'da rakamlar 2 kat arttı. İşte bu kritik son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 15:10
Son dakika: Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

"Türkiye Günlük Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1203 kişi iyileşti.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

Toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, vaka sayısı 222 bin 402, vefat sayısı 5 bin 545 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1244, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 205 bin 214 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

'nın açıkladığı yeni vaka sayıları ve hastane yatış sayılarında ise bazı detaylar endişe yarattı. Bir bölgede ise yüzde yüz artış yaşandı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

İSTANBUL
'nın geçtiği verilere göre İstanbul'da 222 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 82

Son dakika: Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

DOĞU KARADENİZ
'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 17 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 13

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