Son dakika: Sağlık Bakanlığı haritayla paylaştı! O bölgede rakamlar 2 kat arttı

Son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her zaman olduğu gibi Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın yeni açıkladığı harita ise riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Ortadoğu Anadolu'da rakamlar 2 kat arttı. İşte bu kritik son dakika haberinin ayrıntıları...