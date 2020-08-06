Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama! Vaka sayısında İstanbul'u bile solladı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 53 bin 842 test yapıldı, 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 219 bin 506 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, vaka sayısı 236 bin 112, vefat sayısı 5 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.