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Son dakika: 'ndan kritik açıklama! Vaka sayısında İstanbul'u bile solladı

Son dakika Koronavirüs haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde artışa geçtiği gözlemlenen vaka sayıları bayramın ardından ciddi bir yükselişe geçti. üyeleri de endişelerini sık sık dile getiriyor. Son dönemde ortaya çıkan manzaralar vatandaşların maske ve sosyal mesafe noktasında gevşediğini gözler önüne seriyor. Bu arada Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu. Öte yandan 'nın açıkladığı son bilgilere göre, bir bölge İstanbul'u yeni vaka sayısında ikiye katladı. İşte son dakika Koronavirüs haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 07:47 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 07:47
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama! Vaka sayısında İstanbul'u bile solladı

Kurban Bayramı geride kalırken, özellikle son 10 gündür sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı görüntüler uzmanları endişelendirirken, tespit edilen yeni vaka sayısı da yeniden bin rakamının sınırına dayandı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama! Vaka sayısında İstanbul'u bile solladı

Uzmanlar, bayramda ortaya çıkan görüntüler için "İpin ucu kaçtı" dedi.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama! Vaka sayısında İstanbul'u bile solladı

Pandeminin seyri konusunda hem diğer ülkeler, hem de Türkiye genelindeki artış nedeniyle, sonbaharda yaşanacağı iddia edilen ikinci dalga için şimdiden yeni önlemler alınması tartışılıyor. 'nda ve hükümette yapılan toplantılarda uzmanların, okulların açılması süreci ve ekim ayının 15'ine kadar olan dönemde yeni kurallar konularak kışa hazırlık yapılması gerektiğini dile getirdiği belirtiliyor.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama! Vaka sayısında İstanbul'u bile solladı

'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 53 bin 842 test yapıldı, 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 219 bin 506 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, vaka sayısı 236 bin 112, vefat sayısı 5 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama! Vaka sayısında İstanbul'u bile solladı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama! Vaka sayısında İstanbul'u bile solladı

KONYA'DA YENİ YASAK!
Konya'da, koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama! Vaka sayısında İstanbul'u bile solladı

Kentte, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Son verilere göre, günde yaklaşık 250-300 kişiye koronavirüs tanısı konuyor. Buna rağmen kent merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Zafer Meydanı'nda birçok kişinin maske takmadığı, maskesini çenesine kadar indirdiği ve sosyal mesafe kuralına uyumadığı görüldü. Maske takmayan bazı vatandaşlar ise çeşitli bahanelerle maske takmadıklarını belirtti.

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