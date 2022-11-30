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SON DAKİKA: Sahte doktor Ayşe Özkiraz ailesi ile yüzleşti: Anne Semra Arslan'dan flaş talep! Yalanlar silsilesi o günlerden başlamış
Giriş Tarihi: 30.11.2022 20:56
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
21:20
Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ailesi, Özkiraz ile cezaevinde beş gün sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Sahte doktorun annesi, kızının lisede kimya bölümünde okuduğunu vurgulayarak, dikkat çeken bir talepte bulundu. İşte detaylar...