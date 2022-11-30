SON DAKİKA: Sahte doktor Ayşe Özkiraz ailesi ile yüzleşti: Anne Semra Arslan’dan flaş talep! Yalanlar silsilesi o günlerden başlamış

SAHTE DOKTORUN ANNESİNDEN DİKKAT ÇEKEN TALEP

"Benden çok çok özür diledi. Yavrumu görünce rahatladım. 5 gündür ne yapıyor? Yiyor mu, içiyor mu? diye merak ediyordum. Lisede kimya okuyordu. Haftada iki gün Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde staj gördüğünü söylüyordu."