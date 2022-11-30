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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sahte doktor Ayşe Özkiraz ailesi ile yüzleşti: Anne Semra Arslan'dan flaş talep! Yalanlar silsilesi o günlerden başlamış
Giriş Tarihi: 30.11.2022 20:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 21:20

SON DAKİKA: Sahte doktor Ayşe Özkiraz ailesi ile yüzleşti: Anne Semra Arslan'dan flaş talep! Yalanlar silsilesi o günlerden başlamış

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ailesi, Özkiraz ile cezaevinde beş gün sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Sahte doktorun annesi, kızının lisede kimya bölümünde okuduğunu vurgulayarak, dikkat çeken bir talepte bulundu. İşte detaylar...

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SON DAKİKA: Sahte doktor Ayşe Özkiraz ailesi ile yüzleşti: Anne Semra Arslan’dan flaş talep! Yalanlar silsilesi o günlerden başlamış

Son dakika haberi... Türkiye, sahte doktor skandalını konuşuyor. Ayşe Özkiraz cezaevinde ailesi ile görüştü. Anne Semra Arslan ve baba Ömer Özkiraz ATV muhabiri Şükran Uslu'ya çok özel açıklamalarda bulundu. O anları kameraman Barış İbiş görüntüledi...

SON DAKİKA: Sahte doktor Ayşe Özkiraz ailesi ile yüzleşti: Anne Semra Arslan’dan flaş talep! Yalanlar silsilesi o günlerden başlamış

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ailesi, kızları ile Tekirdağ'daki cezaevinde yüzyüze görüştü. Anne Semra Arslan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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SON DAKİKA: Sahte doktor Ayşe Özkiraz ailesi ile yüzleşti: Anne Semra Arslan’dan flaş talep! Yalanlar silsilesi o günlerden başlamış

SAHTE DOKTORUN ANNESİNDEN DİKKAT ÇEKEN TALEP

"Benden çok çok özür diledi. Yavrumu görünce rahatladım. 5 gündür ne yapıyor? Yiyor mu, içiyor mu? diye merak ediyordum. Lisede kimya okuyordu. Haftada iki gün Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde staj gördüğünü söylüyordu."

SON DAKİKA: Sahte doktor Ayşe Özkiraz ailesi ile yüzleşti: Anne Semra Arslan’dan flaş talep! Yalanlar silsilesi o günlerden başlamış

"Lise sonda Devlet Hastanesi'nde staj gördüğünün de araştırılmasını istiyorum. Çok çalışkandı sabah saatlerinde uyanıp bakardık. Masada uyuyakalmış olarak görürdük"

Sahte doktor ailesi ile yüzleşti! Yalanlar silsilesi o günlerde başlamış | Video

SON DAKİKA: Sahte doktor Ayşe Özkiraz ailesi ile yüzleşti: Anne Semra Arslan’dan flaş talep! Yalanlar silsilesi o günlerden başlamış

"BİZE NEDEN HABER VERMEDİLER"

Anne Arslan yurt görevlilerine ilişkin de şunları söyledi: "Çocuğumu yurda teslim ettiğimde numaramı verdim. Eşimin numarasını verdim. "Önce Allaha sonra sizlere emanet ediyorum" dedim. Benim çocuğum madem evrak götürmedi. Velisi olarak bizleri arasaydı. Çocuğumu yurtta atıyorsun. Bize haber vermiyorsun. Söyleseydin"

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