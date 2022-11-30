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Son dakika: 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın babasından şok iddia: “Onların da haberi var saklıyorlar”
Giriş Tarihi: 30.11.2022 17:06
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
17:08
Son dakika: 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın babasından şok iddia: “Onların da haberi var saklıyorlar”
Son dakika haberi: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın babası Ali Özkiraz yaşanan skandal olayla ilgili ilk kez konuştu. Baba Ali Özkiraz kızı Ayşe Özkıraz'ın sahte doktorluğu ile ilgili şok bir iddiada bulundu.