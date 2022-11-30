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Haberler Yaşam Son dakika: 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın babasından şok iddia: “Onların da haberi var saklıyorlar”
Giriş Tarihi: 30.11.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 17:08

Son dakika: 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın babasından şok iddia: “Onların da haberi var saklıyorlar”

Son dakika haberi: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın babası Ali Özkiraz yaşanan skandal olayla ilgili ilk kez konuştu. Baba Ali Özkiraz kızı Ayşe Özkıraz'ın sahte doktorluğu ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

DHA
Son dakika: ’Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz’ın babasından şok iddia: “Onların da haberi var saklıyorlar”

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken gözaltına alınarak ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın, babası Ali Özkiraz'ı da kandırdığı ortaya çıktı. Özkiraz, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar" dedi.

Son dakika: ’Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz’ın babasından şok iddia: “Onların da haberi var saklıyorlar”

Özkiraz'ın 5 ay boyunca kaldığı yurt sorumlusu ise "Normal bir öğrencinin böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğimiz için şüphelenmedik. Arkadaşları söyleyince öğrenci işlerine sorduk, öğrenci olmadığını anlayınca gönderdik" diye konuştu.

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Son dakika: ’Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz’ın babasından şok iddia: “Onların da haberi var saklıyorlar”

Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın, lise mezunu sahte doktor olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: ’Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz’ın babasından şok iddia: “Onların da haberi var saklıyorlar”

Kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından, Tokat'ta yaşayan babası Ali Özkiraz önemli açıklamalar yaptı.

Son dakika: ’Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz’ın babasından şok iddia: “Onların da haberi var saklıyorlar”

"KIZIMI OKUTMAK İÇİN TRAKTÖRÜMÜ SATTIM"

Telefonla açıklama yapan baba Özkiraz, kızını okutmak için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar.

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