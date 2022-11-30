Son dakika: ’Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz’ın babasından şok iddia: “Onların da haberi var saklıyorlar”

"KIZIMI OKUTMAK İÇİN TRAKTÖRÜMÜ SATTIM"



Telefonla açıklama yapan baba Özkiraz, kızını okutmak için sürekli para gönderdiğini belirterek, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar.



