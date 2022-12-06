Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın sevgilisi konuştu: Bu detayları duyanlar bir kez daha şoke oldu!

Özkiraz ile nişanlanmaya hazırlanan ve 'sahte doktor' olduğunu öğrenen astsubay C.T.K., "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada Ayşe Özkiraz beni üzerinde doktor kıyafetleri ve stetoskop olduğu halde karşıladı. Birlikte vezneden randevu aldık. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı. KBB uzmanı, soy ismini bilmediğim H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe Özkiraz, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı" dedi.

