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Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın sevgilisi konuştu: Bu detayları duyanlar bir kez daha şoke oldu!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:32
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
12:17
Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın sevgilisi konuştu: Bu detayları duyanlar bir kez daha şoke oldu!
Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi astsubay C.T.K., milyonları şoke eden olayın tüm detaylarını anlattı. 'Herkes ona hocam diyordu mezuniyete bile katıldık' diyen mağdur genç, şu açıklamaları yaptı…