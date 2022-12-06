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Haberler Yaşam Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın sevgilisi konuştu: Bu detayları duyanlar bir kez daha şoke oldu!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:17

Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın sevgilisi konuştu: Bu detayları duyanlar bir kez daha şoke oldu!

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi astsubay C.T.K., milyonları şoke eden olayın tüm detaylarını anlattı. 'Herkes ona hocam diyordu mezuniyete bile katıldık' diyen mağdur genç, şu açıklamaları yaptı…

Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın sevgilisi konuştu: Bu detayları duyanlar bir kez daha şoke oldu!

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olay Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaşanmıştı… Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın (20), kendisini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın sevgilisi konuştu: Bu detayları duyanlar bir kez daha şoke oldu!

Özkiraz ile nişanlanmaya hazırlanan ve 'sahte doktor' olduğunu öğrenen astsubay C.T.K., "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada Ayşe Özkiraz beni üzerinde doktor kıyafetleri ve stetoskop olduğu halde karşıladı. Birlikte vezneden randevu aldık. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı. KBB uzmanı, soy ismini bilmediğim H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe Özkiraz, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı" dedi.

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Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın sevgilisi konuştu: Bu detayları duyanlar bir kez daha şoke oldu!

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı. Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından nişanlanmaya hazırlanan arkadaşı C.T.K.'nin verdiği ifade ortaya çıktı.

Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın sevgilisi konuştu: Bu detayları duyanlar bir kez daha şoke oldu!

"BENİ DOKTOR KIYAFETLERİ İLE KARŞILADI"
Özkiraz ile arkadaşları sayesinde tanıştığını söyleyen astsubay C.T.K., uzun zamandır kulağında iltihap bulunduğunu ve muayeneler olduğunu ancak kalıcı bir tedavi göremediğini belirterek, "Ayşe Özkiraz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu alıp beni tedavi ettirebileceğini söyledi. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada Ayşe Özkiraz beni üzerinde doktor kıyafetleri ve stetoskop olduğu halde karşıladı.

Son dakika: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın sevgilisi konuştu: Bu detayları duyanlar bir kez daha şoke oldu!

Birlikte vezneden randevu aldık. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı. KBB uzmanı soy ismini bilmediğim H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe Özkiraz, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı. Ben Ayşe'ye asistan olmadığını öğrenci olduğunu, neden bu şekilde kendisini tanıttığını sordum.

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