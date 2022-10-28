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Haberler Yaşam Son dakika: Sahte milyarderden film gibi dolandırıcılık! 15 yıl sonra aynı senaryo aynı oyuncu: 27 milyon dolarlık vurgun
Giriş Tarihi: 28.10.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 06:18

Son dakika: Sahte milyarderden film gibi dolandırıcılık! 15 yıl sonra aynı senaryo aynı oyuncu: 27 milyon dolarlık vurgun

Son dakika haberi: Almanya'da 2007 yılında kuracağı fabrikaya ortak bulmak için gazete ilanı veren İsviçreli işadamı Anton Dominik Staler'i işadamı kılığına girerek İstanbul'a çağıran ve lüks otellerde konaklatıp lüks ciplerle gezdirdikten sonra fidye amaçlı kaçırarak günlerce konuşulan Ayhan Yetim, 15 yıl sonra yine inanılmaz bir dolandırıcılık hikâyesinin baş aktörü oldu.

DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika: Sahte milyarderden film gibi dolandırıcılık! 15 yıl sonra aynı senaryo aynı oyuncu: 27 milyon dolarlık vurgun

Türkiye, Ayhan Yetim'in ismini ilk olarak Ekim 2007'de duydu. İsviçreli işadamı Anton Dominik Staler, ülkesinde 15 milyon frank bedelle kuracağı peynir fabrikasına ortak bulmak için Almanya'daki gazetelere ve internet sitelerine ilan verdi. İflas etmeden önce turizmle uğraşan, dolondırıcılıktan sabıkalı ve anadili gibi Almanca bilen Ayhan Yetim, internetteki ilana cevap yazarak, Staler'i İstanbul'a davet etti.

Son dakika: Sahte milyarderden film gibi dolandırıcılık! 15 yıl sonra aynı senaryo aynı oyuncu: 27 milyon dolarlık vurgun

İşadamını İstanbul'da lüks otellerde ağırlayan, lüks ciplerle gezdiren Yetim ve arkadaşları daha sonra işadamını fidye amacıyla kaçırdı. Interpol aracılığıyla yerleri belirlenen Ayhan Yetim, ayrıldığı eşi Ö.D. ve M.K. Silivri'de yakalandı. Yetim ve M.K. tutuklandı.

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Son dakika: Sahte milyarderden film gibi dolandırıcılık! 15 yıl sonra aynı senaryo aynı oyuncu: 27 milyon dolarlık vurgun

Ayhan Yetim geçtiğimiz günlerde filmlere konu olacak başka bir dolandırıcılık hikâyesinin baş aktörü oldu. Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre 53 yaşındaki Ayhan Yetim, piyasada kendisini Katarlı işadamı Ammar Behzat Ekber diye tanıttı.

Son dakika: Sahte milyarderden film gibi dolandırıcılık! 15 yıl sonra aynı senaryo aynı oyuncu: 27 milyon dolarlık vurgun

İleri düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Ayhan Yetim, Türkiye'deki mirasçılarından 1 milyar 655 milyon dolar miras kaldığını ve bu parayı almasını sağlayacak engelin kaldırılması için Türkiye'de yatırım yapması gerektiği yalanını ortaya atarak önceden tanıştığı Alman ve Danimarkalı işadamlarını ağına düşürmeye çalıştı.

Son dakika: Sahte milyarderden film gibi dolandırıcılık! 15 yıl sonra aynı senaryo aynı oyuncu: 27 milyon dolarlık vurgun

Kendisine miras kalan paranın bulunduğu bankadan alınmış sahte hesap cüzdanını hedefindeki işadamlarına göstererek inandırıcılığını arttıran Ayhan Yetim, bu kişileri ikna için Türkiye'ye davet etti. İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde bir hafta boyunca Alman ve Danimarkalı iş adamlarını konaklatan Yetim, yatlardaki kahvaltı, pahalı hediyeler, lüks mekanlarda yemek, lüks araç ve gayrimenkullerle iş adamlarına gösterişli bir hayata sahip olduğu süsü verdi.

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