Son dakika: Sahte milyarderden film gibi dolandırıcılık! 15 yıl sonra aynı senaryo aynı oyuncu: 27 milyon dolarlık vurgun

Kendisine miras kalan paranın bulunduğu bankadan alınmış sahte hesap cüzdanını hedefindeki işadamlarına göstererek inandırıcılığını arttıran Ayhan Yetim, bu kişileri ikna için Türkiye'ye davet etti. İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde bir hafta boyunca Alman ve Danimarkalı iş adamlarını konaklatan Yetim, yatlardaki kahvaltı, pahalı hediyeler, lüks mekanlarda yemek, lüks araç ve gayrimenkullerle iş adamlarına gösterişli bir hayata sahip olduğu süsü verdi.



