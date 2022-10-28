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Son dakika: Sahte milyarderden film gibi dolandırıcılık! 15 yıl sonra aynı senaryo aynı oyuncu: 27 milyon dolarlık vurgun
Giriş Tarihi: 28.10.2022 06:16
Güncelleme Tarihi: 28.10.2022
06:18
Son dakika: Sahte milyarderden film gibi dolandırıcılık! 15 yıl sonra aynı senaryo aynı oyuncu: 27 milyon dolarlık vurgun
Son dakika haberi: Almanya'da 2007 yılında kuracağı fabrikaya ortak bulmak için gazete ilanı veren İsviçreli işadamı Anton Dominik Staler'i işadamı kılığına girerek İstanbul'a çağıran ve lüks otellerde konaklatıp lüks ciplerle gezdirdikten sonra fidye amaçlı kaçırarak günlerce konuşulan Ayhan Yetim, 15 yıl sonra yine inanılmaz bir dolandırıcılık hikâyesinin baş aktörü oldu.