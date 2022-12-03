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Haberler Yaşam Son dakika: Sakarya'da genç kıza minibüste dehşeti yaşatmıştı! Skandal paylaşım: Hem tacizci hem dolandırıcı...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 07:27

Son dakika: Sakarya'da genç kıza minibüste dehşeti yaşatmıştı! Skandal paylaşım: Hem tacizci hem dolandırıcı...

Son dakika haberleri: Üniversite öğrencisi bir kıza cinsel tacizde bulunan minibüs şoförünün, daha önce de yaşlı 5 vatandaşı dolandırıp sosyal medyada "Paraları keyifle yiyoruz" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

HÜSEYİN CUMALI
Son dakika: Sakarya’da genç kıza minibüste dehşeti yaşatmıştı! Skandal paylaşım: Hem tacizci hem dolandırıcı...

Son dakika haberleri: Sakarya'da, minibüsüne binen üniversiteli Merve K.'yı darp edip cinsel tacizde bulunan Serdar Serkan Yesin'in daha önce işlediği suçlarla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Son dakika: Sakarya’da genç kıza minibüste dehşeti yaşatmıştı! Skandal paylaşım: Hem tacizci hem dolandırıcı...

Yesin'in 2 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçelerinde yaşayan ve pandemi döneminde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü 5 vatandaşı, kendisini polis olarak tanıtıp "Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi" diyerek dolandırdığı ortaya çıktı.

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Son dakika: Sakarya’da genç kıza minibüste dehşeti yaşatmıştı! Skandal paylaşım: Hem tacizci hem dolandırıcı...

DOLANDIRICILIĞINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

20 Mart 2020'de tutuklanan tacizcinin 2 ay sonra serbest kaldığı ve 17 Haziran'da ise bu kez Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde yaşayan ve hamile olan N.Ü.'yü, yine kendisini savcı olarak tanıtıp 270 bin TL dolandırdığı belirlendi.

Son dakika: Sakarya’da genç kıza minibüste dehşeti yaşatmıştı! Skandal paylaşım: Hem tacizci hem dolandırıcı...

Bununla da yetinmeyen ve yaptığı dolandırıcılığı sosyal medya hesabından "Hamile kadını 230 bin TL dolandırdım, eşimle keyifle yiyoruz" diye ballandıra ballandıra anlatan tacizcinin ikinci kez yakalandığı, 30 bin lirasıyla borçlarını ödediği paranın 240 bin TL'sinin de kardeşinin evinde bulunduğu öğrenildi.

Son dakika: Sakarya’da genç kıza minibüste dehşeti yaşatmıştı! Skandal paylaşım: Hem tacizci hem dolandırıcı...

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAKİ SİYAH FİLMLER SÖKÜLECEK

Eşiyle birlikte Merve K. ve ailesini ziyaret ederek, her anlamda yanlarında olduklarını bildiren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, minibüsler ve diğer toplu taşıma araçlarındaki koyu renk cam filmlerinin sökülmesi, emniyetinde bu alanda denetim yapması talimatını verdi.

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