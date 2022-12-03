Son dakika: Sakarya’da genç kıza minibüste dehşeti yaşatmıştı! Skandal paylaşım: Hem tacizci hem dolandırıcı...

DOLANDIRICILIĞINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

20 Mart 2020'de tutuklanan tacizcinin 2 ay sonra serbest kaldığı ve 17 Haziran'da ise bu kez Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde yaşayan ve hamile olan N.Ü.'yü, yine kendisini savcı olarak tanıtıp 270 bin TL dolandırdığı belirlendi.