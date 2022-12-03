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Son dakika: Sakarya'da genç kıza minibüste dehşeti yaşatmıştı! Skandal paylaşım: Hem tacizci hem dolandırıcı...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 06:23
Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
07:27
Son dakika: Sakarya'da genç kıza minibüste dehşeti yaşatmıştı! Skandal paylaşım: Hem tacizci hem dolandırıcı...
Son dakika haberleri: Üniversite öğrencisi bir kıza cinsel tacizde bulunan minibüs şoförünün, daha önce de yaşlı 5 vatandaşı dolandırıp sosyal medyada "Paraları keyifle yiyoruz" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.