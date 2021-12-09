Giriş Tarihi: 09.12.2021 12:55Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 13:09
Son dakika: Sakarya'da korkunç olay! Binadan düşen malzemeler bebek arabasına saplandı
Son dakika haberi: Sakarya'da anne ve çocuğu ölümden döndü! O anlar saniye saniye kaydedildi. Kaldırımda bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yürüyen anne ölümden döndü. 5 katlı binanın üst katında yapılan çalışma esnasında yukarıdan düşen malzemeler, yolda bebek arabasıyla gitmekte olan anne ve çocuğunun üzerine düştü. Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.