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Haberler Yaşam Son dakika: Sakarya'da korkunç olay! Binadan düşen malzemeler bebek arabasına saplandı
Giriş Tarihi: 09.12.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 13:09

Son dakika: Sakarya'da korkunç olay! Binadan düşen malzemeler bebek arabasına saplandı

Son dakika haberi: Sakarya'da anne ve çocuğu ölümden döndü! O anlar saniye saniye kaydedildi. Kaldırımda bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yürüyen anne ölümden döndü. 5 katlı binanın üst katında yapılan çalışma esnasında yukarıdan düşen malzemeler, yolda bebek arabasıyla gitmekte olan anne ve çocuğunun üzerine düştü. Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Son dakika: Sakarya’da korkunç olay! 5. kattan düşen malzemeler bebek arabasına saplandı

SON DAKİKA: SAKARYA'DA KORKUNÇ OLAY! 5. KATTAN DÜŞEN MALZEMELER BEBEK ARABASINA SAPLANDI

Sakarya'da yürekleri ağza getiren olay, 6 Aralık Pazartesi günü Karasu ilçesi Plaj Caddesi üzerinde meydana geldi.

Son dakika: Sakarya’da korkunç olay! 5. kattan düşen malzemeler bebek arabasına saplandı

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında çalışma yapıldığı esnada, kaldırımda yürümekte olan anne ve bebek arabasının üzerine malzeme düştü.

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Son dakika: Sakarya’da korkunç olay! 5. kattan düşen malzemeler bebek arabasına saplandı

Ne olduğunu anlayamayan anne, daha şoku atlatamadan bebek arabasının üzerine düşen malzemeleri kaldırarak çocuğuna yöneldi.

Son dakika: Sakarya’da korkunç olay! 5. kattan düşen malzemeler bebek arabasına saplandı

Anne ve çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Sakarya’da korkunç olay! 5. kattan düşen malzemeler bebek arabasına saplandı

Bebek arabasının koruma kısmı ile annenin koluna isabet eden malzemeler neticesinde yara alan anne ve çocuğu olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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