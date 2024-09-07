Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
11:12
SON DAKİKA! Salim Güran'ın aracından Narin Güran'a ait DNA örnekleri çıkmıştı: Dikkat çeken 'ön koltuk' detayı! Sır 12 dakika...
Son dakika Narin Güran haberi: Türkiye, kayıp Narin Güran olayını yakından takip ediyor. Ekipler her bir bölgeyi didik didik ederken çalışmaları ise Tavşantepe Köyü'ne 10 kilometre mesafede bulunan bir dereye yoğunlaştırmış durumda. "Kayıp Narin bulundu mu?" sorularına vatandaşlar yanıt ararken şüpheli amca Salim Güran hakkındaki bir detay ise dikkat çekti. Öte yandan; Narin'in pazartesi günü okula başlayacak arkadaşlarının bu durumdan en az etkilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri çalışma yaptı. İşte son dakika kayıp NARİN GÜRAN haberinin detayları!