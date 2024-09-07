SON DAKİKA! Salim Güran’ın aracından Narin Güran’a ait DNA örnekleri çıkmıştı: Dikkat çeken ’ön koltuk’ detayı! Sır 12 dakika...

Son dakika haberi... 21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran kayboldu. Türkiye, Narin Güran'dan gelecek güzel bir habere kilitlenmişken soruşturmada tüm hızıyla sürüyor. Özellikle; tutuklu köy muhtarı amca Salim Güran ile ilgili bir detay ise çok dikkat çekti. Şüpheli amca Salim Güran'ın aracının ön koltuğu sökülerek incelemeye alındı. Ayrıca; Diyarbakır'da, kayıp Narin Güran'ın okul arkadaşları için psikososyal destek ekipleri çalışma yaptı.