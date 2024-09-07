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Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:12

SON DAKİKA! Salim Güran'ın aracından Narin Güran'a ait DNA örnekleri çıkmıştı: Dikkat çeken 'ön koltuk' detayı! Sır 12 dakika...

Son dakika Narin Güran haberi: Türkiye, kayıp Narin Güran olayını yakından takip ediyor. Ekipler her bir bölgeyi didik didik ederken çalışmaları ise Tavşantepe Köyü'ne 10 kilometre mesafede bulunan bir dereye yoğunlaştırmış durumda. "Kayıp Narin bulundu mu?" sorularına vatandaşlar yanıt ararken şüpheli amca Salim Güran hakkındaki bir detay ise dikkat çekti. Öte yandan; Narin'in pazartesi günü okula başlayacak arkadaşlarının bu durumdan en az etkilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri çalışma yaptı. İşte son dakika kayıp NARİN GÜRAN haberinin detayları!

SON DAKİKA! Salim Güran’ın aracından Narin Güran’a ait DNA örnekleri çıkmıştı: Dikkat çeken ’ön koltuk’ detayı! Sır 12 dakika...

Son dakika haberi... 21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran kayboldu. Türkiye, Narin Güran'dan gelecek güzel bir habere kilitlenmişken soruşturmada tüm hızıyla sürüyor. Özellikle; tutuklu köy muhtarı amca Salim Güran ile ilgili bir detay ise çok dikkat çekti. Şüpheli amca Salim Güran'ın aracının ön koltuğu sökülerek incelemeye alındı. Ayrıca; Diyarbakır'da, kayıp Narin Güran'ın okul arkadaşları için psikososyal destek ekipleri çalışma yaptı.

SON DAKİKA! Salim Güran’ın aracından Narin Güran’a ait DNA örnekleri çıkmıştı: Dikkat çeken ’ön koltuk’ detayı! Sır 12 dakika...

İŞTE SON DAKİKA NARİN GÜRAN HABERİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Taşvantepe Köyü'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 17 gündür bir iz yok.

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SON DAKİKA! Salim Güran’ın aracından Narin Güran’a ait DNA örnekleri çıkmıştı: Dikkat çeken ’ön koltuk’ detayı! Sır 12 dakika...

DEREDE ARAMA

Küçük kızla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, gelen bir ihbar sonrası Tavşantepe Köyü'ne 10 kilometre mesafede bulunan bir derede arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA! Salim Güran’ın aracından Narin Güran’a ait DNA örnekleri çıkmıştı: Dikkat çeken ’ön koltuk’ detayı! Sır 12 dakika...

Çalışmalara arama köpeklerinin de katıldığı bildirildi.

*Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile tutuklu olan amcasının aracıyla köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

SON DAKİKA! Salim Güran’ın aracından Narin Güran’a ait DNA örnekleri çıkmıştı: Dikkat çeken ’ön koltuk’ detayı! Sır 12 dakika...

SIR 12 DAKİKA

*Tutuklu köy muhtarı amca Salim Güran'ın ifadesinde, sır 12 dakika ile ilgili, Narin'in kaybolmasından 10 dakika sonra köyde şüpheli bir aracın görülmesi üzerine hızla olay yerine gittiğini ancak söz konusu yerde eski muhtarın çocuklarının araba kullandığını gördüğünü ileri sürdü.

SON DAKİKA