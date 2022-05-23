Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:24

Son dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri: Konya'da eğlence merkezi işleten 2014 yılı Türkiye Motodrag şampiyonu Mustafa Adım'ın (43) çalışanı Yusuf Sivridağ (36) tarafından gittiği çorbacıda vurulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde katil zanlısının çorbacıya girdikten sonra belinden çıkardığı tabanca ile Adım'a doğru peş peşe ateş ettiği ve araya girmek isteyenlere de silah doğrultması yer alıyor.

TOLGA YANIK
Son dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri: 21 Mayıs sabahı merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde bulunan çorbacıda meydana gelen olayda, 2014 yılı Türkiye Motodrag şampiyonu Mustafa Adım, bir grup arkadaşı ile masada otururken içeriye işlettiği eğlenme merkezinde garson olarak çalışan Yusuf Sivridağ girdi.

Son dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sivridağ tarafından göğsünden vurulan Adım, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kısa süre içerisinde yakalanan Sivridağ ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

CİNAYET ANI KAMERADA

Mustafa Adım'ın vurulma anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Mustafa Adım'ın bir grup arkadaşı ile masada oturduğu,

Son dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

bu sırada içeriye giren Yusuf Sivridağ'ın içeriye girerek belinden çıkardığı tabanca ile Adım'a peş peşe ateş ettiği, yaralanan Adım'ın ise can havliyle dışarıya doğru kaçtığı görülüyor.

Son dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım’ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İşte o anlar...

SON DAKİKA