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Son dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:53
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
11:24
Son dakika: Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: Konya'da eğlence merkezi işleten 2014 yılı Türkiye Motodrag şampiyonu Mustafa Adım'ın (43) çalışanı Yusuf Sivridağ (36) tarafından gittiği çorbacıda vurulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde katil zanlısının çorbacıya girdikten sonra belinden çıkardığı tabanca ile Adım'a doğru peş peşe ateş ettiği ve araya girmek isteyenlere de silah doğrultması yer alıyor.