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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için 3 ihtimal var! Başak Cengiz’in katili ne kadar ceza alacak? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 16:51

SON DAKİKA: Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için 3 ihtimal var! Başak Cengiz’in katili ne kadar ceza alacak? İşte detaylar

Son dakika: Başak Cengiz soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu, Boz için 3 ihtimal olduğunu anlattı. İşte katil Can Göktuğ Boz için hazırlanacak kritik raporun detayları...

SON DAKİKA: Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için 3 ihtimal var! Başak Cengiz’in katili ne kadar ceza alacak? İşte detaylar

Son dakika: Türkiye, Başak Cengiz'e ağladı. Genç mimar, geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğradı.

SON DAKİKA: Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için 3 ihtimal var! Başak Cengiz’in katili ne kadar ceza alacak? İşte detaylar

Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç kadın, kurtarılamadı. Canavar Can Göktuğ boz ise tutuklandı.

Son Dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

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SON DAKİKA: Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için 3 ihtimal var! Başak Cengiz’in katili ne kadar ceza alacak? İşte detaylar

Göktuğ, ifadesinde evden birini öldürmek için dışarı çıktığını anlattı. Caninin avukatlığını üstlenen annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu ise tepki çeken açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA: Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için 3 ihtimal var! Başak Cengiz’in katili ne kadar ceza alacak? İşte detaylar

Yomralıoğlu, "14 yaşından beri psikolojik tedavi görüyor. 2 senedir de tedaviyi reddediyor. Akıl sağlığının yerinde olmadığını gözlemledim. Gözlem altına alınıp, tedavi olmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için 3 ihtimal var! Başak Cengiz’in katili ne kadar ceza alacak? İşte detaylar

A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu ise soruşturmadaki son dakika detayları şöyle anlattı:

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