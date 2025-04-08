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Haberler Yaşam SON DAKİKA |Şantajla para sızdırıp itibarı sıfırlıyorlar! Dolandırıcılardan yeni yöntem: “Bu kişi beni taciz ediyor” yalanıyla başlıyor
Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:43 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:48

SON DAKİKA |Şantajla para sızdırıp itibarı sıfırlıyorlar! Dolandırıcılardan yeni yöntem: “Bu kişi beni taciz ediyor” yalanıyla başlıyor

Son dakika haberi: Siber dolandırıcılık artık sadece para tuzağı değil, aynı zamanda bir itibar suikastına dönüştü. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tüketici platformlarından birinin ismini ve kurumsal güvenini kullanan dolandırıcılar, sahte şikâyet sayfaları üzerinden yeni bir tuzak kurdu.

ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA |Şantajla para sızdırıp itibarı sıfırlıyorlar! Dolandırıcılardan yeni yöntem: Bu kişi beni taciz ediyor yalanıyla başlıyor

Son dakika haberi: Siber dolandırıcılar sınır tanımıyor. Son dönemde Instagram'da özellikle "mavi tik"li, tanınmış ve yüksek takipçili kişileri hedef alan yeni bir dolandırıcılık dalgası ortaya çıktı.

SON DAKİKA |Şantajla para sızdırıp itibarı sıfırlıyorlar! Dolandırıcılardan yeni yöntem: Bu kişi beni taciz ediyor yalanıyla başlıyor

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tüketici platformlarından birinin ismini birebir kopyalanmış ekran görüntüleriyle kullanıcıların karşısına çıkan dolandırıcılar, "Hakkınızda şikayet var" yalanıyla insanları tuzağa düşürüyor. Üstelik bu sözde şikayetlerin altında binlerce kişinin küfür ettiği iddiası da görsel olarak ekleniyor.

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SON DAKİKA |Şantajla para sızdırıp itibarı sıfırlıyorlar! Dolandırıcılardan yeni yöntem: Bu kişi beni taciz ediyor yalanıyla başlıyor

"BU KİŞİ BENİ TACİZ EDİYOR" YALANIYLA BAŞLIYOR

Sahte profiller üzerinden, özellikle "Dr." unvanlı kişilermiş gibi davranan dolandırıcılar, "Bu kişi bana istemediğim mesajlar attı", "Sadece bir soru sordum, taciz etti" gibi iftiralarla süslenmiş sahte şikayet ekran görüntüleri paylaşıyor. Görselin etkisiyle panikleyen kullanıcılar, "Ne oluyor?" demeye kalmadan, dolandırıcıların yönlendirdiği sahte sitenin linkine tıklıyor.

SON DAKİKA |Şantajla para sızdırıp itibarı sıfırlıyorlar! Dolandırıcılardan yeni yöntem: Bu kişi beni taciz ediyor yalanıyla başlıyor

BİR TIKLA HESABINIZ ONLARIN ELİNDE

Linke tıklayıp açılan sahte platforma bilgilerini giren kullanıcılar, saniyeler içinde sosyal medya hesaplarının kontrolünü kaybediyor. Dolandırıcılar, hesabı ele geçirdikten sonra yeni bir oyuna başlıyor: "Hesabını geri almak istiyorsan para gönder!"

SON DAKİKA |Şantajla para sızdırıp itibarı sıfırlıyorlar! Dolandırıcılardan yeni yöntem: Bu kişi beni taciz ediyor yalanıyla başlıyor

ŞANTAJLA PARA SIZDIRIYORLAR, İTİBARI YERLE BİR EDİYORLAR

Kimi dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesaplardan mağdurların çevresine mesajlar atıyor, para talep ediyor, kimi zaman da özel mesajları ve fotoğrafları paylaşmakla tehdit ediyor. İtibar zedeleyen, psikolojik yıkım yaratan bu yeni dolandırıcılık yöntemi sosyal medya dünyasında adeta bir salgın gibi yayılıyor.