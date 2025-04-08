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SON DAKİKA |Şantajla para sızdırıp itibarı sıfırlıyorlar! Dolandırıcılardan yeni yöntem: “Bu kişi beni taciz ediyor” yalanıyla başlıyor
Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
07:48
SON DAKİKA |Şantajla para sızdırıp itibarı sıfırlıyorlar! Dolandırıcılardan yeni yöntem: “Bu kişi beni taciz ediyor” yalanıyla başlıyor
Son dakika haberi: Siber dolandırıcılık artık sadece para tuzağı değil, aynı zamanda bir itibar suikastına dönüştü. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tüketici platformlarından birinin ismini ve kurumsal güvenini kullanan dolandırıcılar, sahte şikâyet sayfaları üzerinden yeni bir tuzak kurdu.