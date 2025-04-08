SON DAKİKA |Şantajla para sızdırıp itibarı sıfırlıyorlar! Dolandırıcılardan yeni yöntem: “Bu kişi beni taciz ediyor” yalanıyla başlıyor

"BU KİŞİ BENİ TACİZ EDİYOR" YALANIYLA BAŞLIYOR



Sahte profiller üzerinden, özellikle "Dr." unvanlı kişilermiş gibi davranan dolandırıcılar, "Bu kişi bana istemediğim mesajlar attı", "Sadece bir soru sordum, taciz etti" gibi iftiralarla süslenmiş sahte şikayet ekran görüntüleri paylaşıyor. Görselin etkisiyle panikleyen kullanıcılar, "Ne oluyor?" demeye kalmadan, dolandırıcıların yönlendirdiği sahte sitenin linkine tıklıyor.