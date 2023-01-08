Sapık Sinan olayı ile Türkiye çalkalanıyor. Son dakika Sinan Sardoğan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Kendinden yaşça büyük ve küçük kişileri taciz etmesi sebebiyle milyonlarca insanın tepkisini çeken Sardoğan, Arife Gökçe cinayeti yüzünden sorgulanıyordu. Peki, Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Sinan Sardoğan olayı nedir? İşte detaylar…