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Son dakika: Saplantılı savcı dehşeti! "Seni istiyorum, çok güzelsin"
Giriş Tarihi: 22.11.2022 06:40
Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
06:43
Son dakika: Saplantılı savcı dehşeti! "Seni istiyorum, çok güzelsin"
Son dakika haberi: Manavgat'ta görev yapan Cumhuriyet Savcısı A.K., Beyşehir'de görevli Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'ya aşık oldu. Sahte sosyal medya hesapları açarak, kadına zaman zaman mesajlar gönderen A.K. bu mesajları görmeyen meslektaşına takıntı haline getirdi. Kadın savcının kendisini istemediğini bir türlü inanmayan A.K. evde bulunan Kuran'ı aldı ve "Beni sevmediğine, istemediğine yemin et" diyerek Kuran'a el bastırdı.