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Haberler Yaşam Son dakika: Saplantılı savcı dehşeti! "Seni istiyorum, çok güzelsin"
Giriş Tarihi: 22.11.2022 06:40 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 06:43

Son dakika: Saplantılı savcı dehşeti! "Seni istiyorum, çok güzelsin"

Son dakika haberi: Manavgat'ta görev yapan Cumhuriyet Savcısı A.K., Beyşehir'de görevli Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'ya aşık oldu. Sahte sosyal medya hesapları açarak, kadına zaman zaman mesajlar gönderen A.K. bu mesajları görmeyen meslektaşına takıntı haline getirdi. Kadın savcının kendisini istemediğini bir türlü inanmayan A.K. evde bulunan Kuran'ı aldı ve "Beni sevmediğine, istemediğine yemin et" diyerek Kuran'a el bastırdı.

İLKER TURAK
Son dakika: Saplantılı savcı dehşeti! Seni istiyorum, çok güzelsin

Antalya Manavgat'ta görev yapan Cumhuriyet Savcısı A.K., Beyşehir'de görev yapan Cumhuriyet savcısı Ş.A.'ya aşık oldu. A.K. sahte sosyal medya hesapları açarak Ş.A.'ya mesajlar gönderdi. Ancak Ş.A. bu mesajları spam kutusuna düştüğü için görmedi. Sabah saatlerinde eşinin üstüne olan arabayı alarak Antalya'dan Beyşehir'e hareket eden A.K., Ş.A.'nın yaşadığı ikamete geldi.

Son dakika: Saplantılı savcı dehşeti! Seni istiyorum, çok güzelsin

Burada Ş.A. ile aynı apartmanda yaşayan M.D. ile karşılaşan A.K. kendini polis olarak tanıttı ve savcıya bir belge imzalatmak için geldiğini belirterek hangi dairede oturduğunu sordu. Savcının oturduğu daireyi öğrenen A.K. zile bastı. Evinin önünde doğal gaz sebebi ile yol yapımı çalışması olduğu için komşularının aracını çekmesi için zile bastığını düşünen savcı Ş.A. kapıyı açar açmaz A.K. içeri girdi ve kapıyı kapattı.

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Son dakika: Saplantılı savcı dehşeti! Seni istiyorum, çok güzelsin

Neye uğradığını şaşıran Ş.A.'nın kolundan tutarak "Seni istiyorum, sen çok güzelsin" dedi. Ş.A. "Ben seni görmedim bile ne istiyorsun" diye karşılık verdi. Evinden çıkmasını istemesi üzerine A.K., "Hayır konuşacağız, seni istiyorum. Sonuçta ben de Manavgat'ta savcıyım. Sana çok ulaşmaya çalıştım. Hafta sonları Konya'ya gidiyorsun biliyorum. O yüzden hafta sonu gelmedim" dedi.

Son dakika: Saplantılı savcı dehşeti! Seni istiyorum, çok güzelsin

"YALVARIRIM GİT..."
Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'nın kolundan tutarak oturma odasına sürükleyen A.K., "Neden başını örttün, sen çok güzelsin" dedi ve Ş.A.'nın üzerine doğru geldi. Bunun üzerine Ş.A., A.K.'yi göğsünden iterek kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Ş.A.'nın "Beni bırak istemiyorum" diye bağırmasına karşılık A.K., "Nasıl yani beni istemiyor musun, benimle oynadın mı? O zaman benimle neden konuştun?" dedi. Ş.A.'da, "Ne diyorsun ya ne oynaması, ne konuşması yalvarırım git" diyerek karşılık verdi.

Son dakika: Saplantılı savcı dehşeti! Seni istiyorum, çok güzelsin

"KURANA SENİ SEVMİYORUM DİYE EL BAS"
Ş.A.'nın gitmesini istemesine karşılık A.K. ilginç bir istekte bulundu. A.K., "İnanmıyorum sana, beni istemediğine yemin et" diyerek Ş.A.'nın Kuran'a el basmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı Ş.A., A.K.'nin evden biran önce gitmesi için evde bulunan Kuran'a defalarca el bastı ve "Az sonra yokluğumu fark ederler, beni bırak, kimseye bir şey söylemem, mesaiye gelmediğim fark edilir, lütfen bırak" dedi. A.K., "Beni istemiyor musun?" diye tekrar sordu. Ş.A.'nın "İstemiyorum" cevabına karşılık "Ben zaten karımı seviyorum, karımdan boşanmadan senle de olurum diye düşünmüştüm" diyerek evden çıktı. Yaşanan bu garip olay sonrası Cumhuriyet Savcısı Ş.A., Cumhuriyet Savcısı A.K.'den şikâyetçi oldu.

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