Son dakika: Saplantılı savcı dehşeti! "Seni istiyorum, çok güzelsin"

"YALVARIRIM GİT..."

Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'nın kolundan tutarak oturma odasına sürükleyen A.K., "Neden başını örttün, sen çok güzelsin" dedi ve Ş.A.'nın üzerine doğru geldi. Bunun üzerine Ş.A., A.K.'yi göğsünden iterek kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Ş.A.'nın "Beni bırak istemiyorum" diye bağırmasına karşılık A.K., "Nasıl yani beni istemiyor musun, benimle oynadın mı? O zaman benimle neden konuştun?" dedi. Ş.A.'da, "Ne diyorsun ya ne oynaması, ne konuşması yalvarırım git" diyerek karşılık verdi.