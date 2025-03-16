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SON DAKİKA... Şarap şişesindeki parmak izi cinayeti aydınlattı: Faruk Yıldırım’ın katili meğer en yakınıymış!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
10:51
SON DAKİKA... Şarap şişesindeki parmak izi cinayeti aydınlattı: Faruk Yıldırım’ın katili meğer en yakınıymış!
SON DAKİKA... İstanbul'da 45 yaşındaki Faruk Yıldırım ile 23 yaşındaki A.I., parkta buluşup alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle A.I. Yıldırım'ı silahla vurup olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, olay yerinde buldukları şarap şişesindeki parmak izinden katile ulaştı.