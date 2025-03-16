SON DAKİKA... Şarap şişesindeki parmak izi cinayeti aydınlattı: Faruk Yıldırım’ın katili meğer en yakınıymış!

Büyükçekmece Fatih Mahallesinde 14 Mart gecesi saat 01.52 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Mahallede silah sesi duyan bir kişi olay yerine gittiğinde Faruk Yıldırım'ı yerde yatar vaziyette görüp polise haber verdi.