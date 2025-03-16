Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA... Şarap şişesindeki parmak izi cinayeti aydınlattı: Faruk Yıldırım’ın katili meğer en yakınıymış!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:51

SON DAKİKA... Şarap şişesindeki parmak izi cinayeti aydınlattı: Faruk Yıldırım’ın katili meğer en yakınıymış!

SON DAKİKA... İstanbul'da 45 yaşındaki Faruk Yıldırım ile 23 yaşındaki A.I., parkta buluşup alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle A.I. Yıldırım'ı silahla vurup olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, olay yerinde buldukları şarap şişesindeki parmak izinden katile ulaştı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA... Şarap şişesindeki parmak izi cinayeti aydınlattı: Faruk Yıldırım’ın katili meğer en yakınıymış!

Büyükçekmece Fatih Mahallesinde 14 Mart gecesi saat 01.52 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Mahallede silah sesi duyan bir kişi olay yerine gittiğinde Faruk Yıldırım'ı yerde yatar vaziyette görüp polise haber verdi.

SON DAKİKA... Şarap şişesindeki parmak izi cinayeti aydınlattı: Faruk Yıldırım’ın katili meğer en yakınıymış!

Olay yerine gelen ekipler Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sesi duyup olay yerine gelen kişi siyah giyimli kısa boylu bir kişinin koşarak gittiğini gördüğünü söyledi. Olay yerinde bir adet 9 milimetre kovan ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Şarap şişesindeki parmak izi cinayeti aydınlattı: Faruk Yıldırım’ın katili meğer en yakınıymış!

ŞARAP ŞİŞESİNDEKİ PARMAK İZİ ELE VERDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilk olarak öldürülen Faruk Yıldırım'ın yanı başında bulunan şarap şişelerinden parmak izi aldı.

SON DAKİKA... Şarap şişesindeki parmak izi cinayeti aydınlattı: Faruk Yıldırım’ın katili meğer en yakınıymış!

Yapılan teknik ve olay yeri incelemelerinden kimliği tespit edilen şüpheli A.I. olayda kullandığı düşünülen tabanca ile Büyükçekmece'de bir adreste yakalandı.

SON DAKİKA... Şarap şişesindeki parmak izi cinayeti aydınlattı: Faruk Yıldırım’ın katili meğer en yakınıymış!

Gözaltına alınan şüphelinin bir süre alkol aldık aramızda küfürleşme yüzünden kavga çıktı dediği iddia edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.