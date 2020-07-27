Son dakika! Sarıyer'de dehşet! Silahını çekerek başından vurduğu anlar kamerada

Son dakika... Sarıyer'de dehşetin yaşandığı anların görüntüleri ortaya çıktı! Sarıyer'de yoldan geçen bir kadını ısırdığı iddia edilen köpeğin eşi tarafından vurularak öldürülmesine dair güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Eşinin acı içinde kendisine seslendiğini duyan A.E., köpek bakıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E. silahını çıkartarak eşini ısırdığı iddia edilen Nero'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle köpek olay yerinde öldüğü açıklandı. Yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki topladı