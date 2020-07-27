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Haberler Galeri Son dakika! Sarıyer'de dehşet! Silahını çekerek başından vurduğu anlar kamerada

Son dakika! 'de dehşet! Silahını çekerek başından vurduğu anlar kamerada

Son dakika... 'de dehşetin yaşandığı anların görüntüleri ortaya çıktı! Sarıyer'de yoldan geçen bir kadını ısırdığı iddia edilen köpeğin eşi tarafından vurularak öldürülmesine dair güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Eşinin acı içinde kendisine seslendiğini duyan A.E., köpek bakıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E. silahını çıkartarak eşini ısırdığı iddia edilen Nero'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle köpek olay yerinde öldüğü açıklandı. Yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki topladı

Giriş Tarihi: 27.07.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 11:24
Son dakika! Sarıyer'de dehşet! Silahını çekerek başından vurduğu anlar kamerada

Son dakika gelişmesi... , Yeniköy Mahallesi'nde 25 Temmuz Cumartesi günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan lüks bir villanın önünde bulunan Alman kurdu cinsi 'Nero' isimli köpek iddiaya göre yoldan geçmekte olan Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı.

Son dakika! Sarıyer'de dehşet! Silahını çekerek başından vurduğu anlar kamerada

SİLAHINI ÇIKARTARAK KÖPEĞE ATEŞ ETTİ

Eşinin acı içinde kendisine seslendiğini duyan A.E., köpek bakıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E. silahını çıkartarak eşini ısırdığı iddia edilen Nero'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle köpek olay yerinde öldü.

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Son dakika! Sarıyer'de dehşet! Silahını çekerek başından vurduğu anlar kamerada

KÖPEĞİN VURULDUĞU AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde A.E ile köpek bakıcısı olan kadınla tartışmaya başladığı anlar yer alıyor. Bunun üzerine bakıcının köpeği içeri alarak kapıyı kapattığı ancak tartışmanın sürdüğü görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.'nin villanın kapısından içeri girerek silahını çıkartıp köpeğe ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

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Son dakika! Sarıyer'de dehşet! Silahını çekerek başından vurduğu anlar kamerada
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Son dakika! Sarıyer'de dehşet! Silahını çekerek başından vurduğu anlar kamerada
Son dakika! Sarıyer'de dehşet! Silahını çekerek başından vurduğu anlar kamerada
Son dakika! Sarıyer'de dehşet! Silahını çekerek başından vurduğu anlar kamerada
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