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Son dakika: Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! Mahkeme o itirazı değerlendirdi
Giriş Tarihi: 26.10.2022 16:09
Güncelleme Tarihi: 26.10.2022
16:10
Son dakika: Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! Mahkeme o itirazı değerlendirdi
Son dakika haberi: Sahne aldığı bir mekanda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 21 Ekim Cuma günü hakim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu'nun karakola imza atma şartı kaldırılmıştı. Yurtdışına çıkış yasağı devam eden Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre aracığıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme Gülşen'in güvence miktarı yatırılması şartıyla yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı.