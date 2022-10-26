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Haberler Yaşam Son dakika: Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! Mahkeme o itirazı değerlendirdi
Giriş Tarihi: 26.10.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 16:10

Son dakika: Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! Mahkeme o itirazı değerlendirdi

Son dakika haberi: Sahne aldığı bir mekanda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 21 Ekim Cuma günü hakim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu'nun karakola imza atma şartı kaldırılmıştı. Yurtdışına çıkış yasağı devam eden Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre aracığıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme Gülşen'in güvence miktarı yatırılması şartıyla yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı.

DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! Mahkeme o itirazı değerlendirdi

Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Son dakika: Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! Mahkeme o itirazı değerlendirdi

Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Son dakika: Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! Mahkeme o itirazı değerlendirdi

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

5 gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen, ev konutunu terk etmeme şartıyla tahliye edilmişti. Ardından karakola imza şartıyla ev hapsi kararı kaldırılan Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma da tamamlanmıştı.

Son dakika: Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! Mahkeme o itirazı değerlendirdi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Son dakika: Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! Mahkeme o itirazı değerlendirdi

GÜLŞEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

21 Ekim Cuma günü İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu savunmasını gerçekleştirmişti.

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