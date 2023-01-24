Son dakika: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü! Acılı ağabey çarpıcı detayı açıkladı!

Ekipler, sosyal medya hesaplarından Sevim'i tehdit ettiği üzerine bulgular elde ettiği ve evinde uyuşturucu bulduğu Seçil Çiftçi'yi gözaltına aldı. Çiftçi ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevim ile ayrıldıklarını, ancak Semih Sevim'in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası Cemal Çiftçi ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Semih Sevim'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verildi.



