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Son dakika: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü! Acılı ağabey çarpıcı detayı açıkladı!
Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
12:31
Son dakika: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü! Acılı ağabey çarpıcı detayı açıkladı!
Son dakika: Kan donduran vahşet İstanbul'da yaşanmıştı. Şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, sandalye demiriyle öldürdüğü eski sevgilisini babasıyla birlikte ormana atmıştı. Öldürülen gencin ağabeyi ise çok çarpıcı iddialar ortaya attı…