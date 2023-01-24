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Haberler Yaşam Son dakika: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü! Acılı ağabey çarpıcı detayı açıkladı!
Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 12:31

Son dakika: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü! Acılı ağabey çarpıcı detayı açıkladı!

Son dakika: Kan donduran vahşet İstanbul'da yaşanmıştı. Şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, sandalye demiriyle öldürdüğü eski sevgilisini babasıyla birlikte ormana atmıştı. Öldürülen gencin ağabeyi ise çok çarpıcı iddialar ortaya attı…

Son dakika: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü! Acılı ağabey çarpıcı detayı açıkladı!

Son dakika haberi: İstanbul'da jandarma ekipleri; 1 Ocak'ta Sancaktepe'de ormanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı.

Son dakika: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü! Acılı ağabey çarpıcı detayı açıkladı!

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim'e ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve Sevim'in Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.


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Son dakika: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü! Acılı ağabey çarpıcı detayı açıkladı!

Semih Sevim'in İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve plaka tanıma sistemi (PTS) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi.

Son dakika: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü! Acılı ağabey çarpıcı detayı açıkladı!

Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri; Sevim'in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

Son dakika: Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü! Acılı ağabey çarpıcı detayı açıkladı!

Ekipler, sosyal medya hesaplarından Sevim'i tehdit ettiği üzerine bulgular elde ettiği ve evinde uyuşturucu bulduğu Seçil Çiftçi'yi gözaltına aldı. Çiftçi ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevim ile ayrıldıklarını, ancak Semih Sevim'in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası Cemal Çiftçi ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Semih Sevim'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

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