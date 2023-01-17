SON DAKİKA: Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayette yeni detaylar! Semih Sevim ile son konuşmaları ortaya çıktı

Son dakika haberleri: İstanbul Sancaktepe'de ormana mantar toplamaya gidenler tarafından elleri ve ayakları bağlı şekilde cesedi bulunan Semih Sevim'in model ve şarkıcı sevgilisi Seçil Çiftçi tarafından kırık sandalye demiriyle öldürüldüğü ortaya çıktı.