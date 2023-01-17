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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar! Semih Sevim ile son konuşmaları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.01.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 13:43

SON DAKİKA: Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar! Semih Sevim ile son konuşmaları ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Türkiye, şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayeti konuşuyor. Seçil Çiftçi'nin eski sevgilisi Semih Sevim'i kırık sandalye ayağıyla döverek öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma, cinayeti Çiftçi'nin sosyal medyadan yaptığı "Bıktım artık, öldüreceğim" paylaşımından yola çıkarak çözdü. Gözaltına alınan şarkıcının cinayetten önceki günlerde Sevim'in elinde çiçekle kapıya dayandığı anlarda yaşananları cep telefonuyla kayda aldığı da ortaya çıktı. İşte Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayetle ilgili son dakika haberinin detayları...

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayette yeni detaylar! Semih Sevim ile son konuşmaları ortaya çıktı

Son dakika haberleri: İstanbul Sancaktepe'de ormana mantar toplamaya gidenler tarafından elleri ve ayakları bağlı şekilde cesedi bulunan Semih Sevim'in model ve şarkıcı sevgilisi Seçil Çiftçi tarafından kırık sandalye demiriyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayette yeni detaylar! Semih Sevim ile son konuşmaları ortaya çıktı

Cinayeti itiraf ettiği öne sürülen Seçil Çiftçi'nin 'Beni sürekli rahatsız ediyordu, kapıma geliyordu' dediği öne sürüldü.

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SON DAKİKA: Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayette yeni detaylar! Semih Sevim ile son konuşmaları ortaya çıktı

Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımından yola çıktığı iddia edilen jandarma ekipleri baba kızı gözaltına almış ve tutuklanmışlardı.

SON DAKİKA: Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayette yeni detaylar! Semih Sevim ile son konuşmaları ortaya çıktı

İstanbul Sancaktepe'de mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA: Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayette yeni detaylar! Semih Sevim ile son konuşmaları ortaya çıktı

Parmak izinden cesedin Tokat'ta yaşayan Semih Sevim adlı bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

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