SON DAKİKA: Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayette yeni detaylar! Semih Sevim ile son konuşmaları ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Türkiye, şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayeti konuşuyor. Seçil Çiftçi'nin eski sevgilisi Semih Sevim'i kırık sandalye ayağıyla döverek öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma, cinayeti Çiftçi'nin sosyal medyadan yaptığı "Bıktım artık, öldüreceğim" paylaşımından yola çıkarak çözdü. Gözaltına alınan şarkıcının cinayetten önceki günlerde Sevim'in elinde çiçekle kapıya dayandığı anlarda yaşananları cep telefonuyla kayda aldığı da ortaya çıktı. İşte Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayetle ilgili son dakika haberinin detayları...