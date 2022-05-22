Haberler
Yaşam
Son dakika | Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba cinayetinde şoke eden detay
Giriş Tarihi: 22.05.2022 12:23
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
12:53
Son dakika | Savaştan kaçırdığı ailesini Alanya'da katletti! Ukraynalı baba cinayetinde şoke eden detay
Son dakika haberler: Ailesiyle birlikte Ukrayna'da yaşanan savaştan kaçarak Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Oleksiy Navrotskyy 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdü!. Cinnet getirdiğini söyleyen babanın intihara karşı tedbirlerin alındığı bir hücrede tutulduğu aktarılırken minik çocukların cansız bedenlerini ise alan olmayınca Antalya Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği belirtildi. İşte kan donduran olaya ilişkin son dakika gelişmeleri ve SABAH'ın ulaştığı detaylar