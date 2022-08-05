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Son dakika: Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde! Genç kız yaşadığı dehşeti sosyal medyadan anlattı
Giriş Tarihi: 05.08.2022 06:59
Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
08:36
Son dakika: Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde! Genç kız yaşadığı dehşeti sosyal medyadan anlattı
Son dakika haberi: Guatemalalı orkestra şefin Samuel Gomez Matus'un fiziki ve sözlü tacizine uğrayan Hazal Anık'ın şikayetiyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştirildi. Genç kızın şikayeti sonrası geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma kapsamında, Barış İçin Müzik Vakfı'nda ve şüphelinin evinde arama yapıldığı ortaya çıktı.