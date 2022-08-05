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Haberler Yaşam Son dakika: Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde! Genç kız yaşadığı dehşeti sosyal medyadan anlattı
Giriş Tarihi: 05.08.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 08:36

Son dakika: Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde! Genç kız yaşadığı dehşeti sosyal medyadan anlattı

Son dakika haberi: Guatemalalı orkestra şefin Samuel Gomez Matus'un fiziki ve sözlü tacizine uğrayan Hazal Anık'ın şikayetiyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştirildi. Genç kızın şikayeti sonrası geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma kapsamında, Barış İçin Müzik Vakfı'nda ve şüphelinin evinde arama yapıldığı ortaya çıktı.

DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde! Genç kız yaşadığı dehşeti sosyal medyadan anlattı

İstanbul'da 9 yaşında tanıştığı Barış İçin Müzik Vakfı'nda enstrüman eğitimi almaya başlayan Hazal Anık (24), 13 yaşında orkestrada çalmaya başladı. Hazal burada tanıştığı Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'tan(33) çello eğitimi görmeye başladı.

Son dakika: Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde! Genç kız yaşadığı dehşeti sosyal medyadan anlattı

Birlikte çello çalarak 8 yılı geride bırakan ikili arasında önceki yıl Ağustos ayında sarsıcı bir olay patlak verdi. İddiaya göre genç kadın, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı.

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Son dakika: Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde! Genç kız yaşadığı dehşeti sosyal medyadan anlattı

Genç kadın sözlü ve fiziksel tacizin ardından evden çıktı. Yıllarca birlikte müzik yaptığı eğitmeni olaydan sonra genç kadını defalarca kez arayıp çok sayıda "pişmanlık" mesajları attı.

Son dakika: Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde! Genç kız yaşadığı dehşeti sosyal medyadan anlattı

Guatemalalı orkestra şefinin genç kadına attığı mesajların görüntüsü ortaya çıktı. Eğitmen, evine misafir ettiği genç kadına evden gittikten hemen sonra "Çok üzgünüm, O ben değildim, Lütfen beni affet, Hepimiz hata yaparız" gibi çok birçok mesaj attığı belirlendi.

Son dakika: Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde! Genç kız yaşadığı dehşeti sosyal medyadan anlattı

VAKIF BİNASINDA ARAMA

Taciz mesajları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kızın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında önce genç kızın ifadesi alındı.

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