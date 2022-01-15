Son dakika: Sedefnur Çağlar 7. kattan sır bir şekilde düşmüştü! Bina sakinleri konuştu: Sabaha kadar...

Gözaltına alınan A.A.'nın ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur ile birlikte arkadaşı O.Ç.'nin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedefnur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü.