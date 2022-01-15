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Haberler Yaşam Son dakika: Sedefnur Çağlar 7. kattan sır bir şekilde düşmüştü! Bina sakinleri konuştu: Sabaha kadar...
Giriş Tarihi: 15.01.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 15:26

Son dakika: Sedefnur Çağlar 7. kattan sır bir şekilde düşmüştü! Bina sakinleri konuştu: Sabaha kadar...

Son dakika haberi: Kocaeli'de, misafirliğe gittiği 7'nci kattaki daireden düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar'ın hayati tehlikesi sürerken, site sakinleri ise olay gününe ilişkin açıklamalarda bulundu. Olay sebebiyle insanların psikolojisinin bozulduğunu, komşularının siteden taşınmak istediğini anlatan Umut Şentürk, "Komşularımızla konuştuk, aynı daire içinde devamlı 3-4 günde bir bağırma sesleri, eğlence sesleri geliyormuş. Olay gecesi saat 01.00'de hareketlilik başlamış, sabaha kadar sesler duyulmuş" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..

İHA
Son dakika: Sedefnur Çağlar 7. kattan sır bir şekilde düşmüştü! Bina sakinleri konuştu: Sabaha kadar...

SON DAKİKA: SEDEFNUR ÇAĞLAR 7. KATTAN SIR BİR ŞEKİLDE DÜŞMÜŞTÜ! BİNA SAKİNLERİ KONUŞTU: SABAHA KADAR...

Olay, 10 Ocak Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blokt'a meydana geldi.

Son dakika: Sedefnur Çağlar 7. kattan sır bir şekilde düşmüştü! Bina sakinleri konuştu: Sabaha kadar...

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.

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Son dakika: Sedefnur Çağlar 7. kattan sır bir şekilde düşmüştü! Bina sakinleri konuştu: Sabaha kadar...

İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedefnur Çağlar, ağır yaralandı.

Son dakika: Sedefnur Çağlar 7. kattan sır bir şekilde düşmüştü! Bina sakinleri konuştu: Sabaha kadar...

TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı.

Son dakika: Sedefnur Çağlar 7. kattan sır bir şekilde düşmüştü! Bina sakinleri konuştu: Sabaha kadar...

Gözaltına alınan A.A.'nın ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur ile birlikte arkadaşı O.Ç.'nin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedefnur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü.

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