Son dakika: Sedefnur Çağlar 7. kattan sır bir şekilde düşmüştü! Bina sakinleri konuştu: Sabaha kadar...

Son dakika haberi: Kocaeli'de, misafirliğe gittiği 7'nci kattaki daireden düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar'ın hayati tehlikesi sürerken, site sakinleri ise olay gününe ilişkin açıklamalarda bulundu. Olay sebebiyle insanların psikolojisinin bozulduğunu, komşularının siteden taşınmak istediğini anlatan Umut Şentürk, "Komşularımızla konuştuk, aynı daire içinde devamlı 3-4 günde bir bağırma sesleri, eğlence sesleri geliyormuş. Olay gecesi saat 01.00'de hareketlilik başlamış, sabaha kadar sesler duyulmuş" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..