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Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:42

SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz’a sosyal medyada hakaret etmişti: Şüpheli hakkında istenen ceza açıklandı!

Son dakika… Polis memuru Şeyda Yılmaz, İstanbul Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edildi. Gözyaşları ile memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Uğur Bostan'ın ise şehidimizin hatırasına büyük saygısızlık yaparak sosyal medyada çirkin paylaşımda bulunduğu belirlendi. Hakkında "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Kişinin hatırasına hakaret" suçlarından soruşturma açılan Uğur Bostan'ın 7 yıl 7 aya kadar hapsi istendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz’a sosyal medyada hakaret etmişti: Şüpheli hakkında istenen ceza açıklandı!

İstanbul Ümraniyede 23 Eylül 2024 günü "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin çıkan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Türkiye'nin yasa boğulduğu olayda 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Geçti, adli makamlarca tutuklanmıştı.

SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz’a sosyal medyada hakaret etmişti: Şüpheli hakkında istenen ceza açıklandı!

ÇİRKİN YORUMLARA SORUŞTURMA

Yaşanan korkunç olayla ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ederken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hakkında olumsuz ve rencide edici yorumlar yaptığı tespit edilen şüpheli Uğur Bostan hakkında da harekete geçti.

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SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz’a sosyal medyada hakaret etmişti: Şüpheli hakkında istenen ceza açıklandı!

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kendisi eşi Semih Yılmaz'ın şikayetiyle başlatılan soruşturmada şüphelinin çeşitli sosyal medya platformlarında şehit polis memurunun hatırasına yönelik fotoğrafların altına "dünyadan bir pislik daha temizlendi" ve "dünya bir mikroptan daha temizlenmiş, şükür" şeklinde sözler sarfettiği tespit edildi.

SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz’a sosyal medyada hakaret etmişti: Şüpheli hakkında istenen ceza açıklandı!

HATIRASINA HAKARET NİTELİĞİNDE

Savcılık bu kapsamda "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Kişinin hatırasına hakaret" suçlarından tutuklanan şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin polis memuru Şeyda Yılmaz'ın fotoğraflarının altına onur, şeref ve saygınlığı zedeler nitelikte yorumlar yazdığı belirtildi. İddianamede yer alan şüphelinin ifadesinde ise söz konusu yorumları Şeyda Yılmaz'a yönelik yazmadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz’a sosyal medyada hakaret etmişti: Şüpheli hakkında istenen ceza açıklandı!

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI "POLİS SEVMİYORDU" DEDİ

İddianamede garson olarak çalıştığı iş yerindeki çalışma arkadaşlarının ifadeleri de yer aldı. Tanık Yeter Ç., söz konusu yorumları yazarken şüpheliyi gördüğünü, ekran kaydı aldığını, şüphelinin arada polisleri sevmediğini dile getirdiğini söylerken diğer tanık Efe A.'nın ise şüphelinin yaptığı paylaşımı gördüğünü, şüpheliye nedenini sorduğundaysa polisleri sevmediğini söylediğini anlattığı kaydedildi.

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