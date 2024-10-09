Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
11:42
SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz’a sosyal medyada hakaret etmişti: Şüpheli hakkında istenen ceza açıklandı!
Son dakika… Polis memuru Şeyda Yılmaz, İstanbul Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edildi. Gözyaşları ile memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Uğur Bostan'ın ise şehidimizin hatırasına büyük saygısızlık yaparak sosyal medyada çirkin paylaşımda bulunduğu belirlendi. Hakkında "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Kişinin hatırasına hakaret" suçlarından soruşturma açılan Uğur Bostan'ın 7 yıl 7 aya kadar hapsi istendi.