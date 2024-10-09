SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz’a sosyal medyada hakaret etmişti: Şüpheli hakkında istenen ceza açıklandı!

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kendisi eşi Semih Yılmaz'ın şikayetiyle başlatılan soruşturmada şüphelinin çeşitli sosyal medya platformlarında şehit polis memurunun hatırasına yönelik fotoğrafların altına "dünyadan bir pislik daha temizlendi" ve "dünya bir mikroptan daha temizlenmiş, şükür" şeklinde sözler sarfettiği tespit edildi.