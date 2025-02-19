Haberler
Yaşam
SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda platonik aşk iddiası: Meğer olaydan iki hafta önce…
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
09:05
SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda platonik aşk iddiası: Meğer olaydan iki hafta önce…
SON DAKİKA... Türkiye, önceki gün Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayıyla sarsıldı. Üniversite öğrencisi Bestami Serdar Ergüder, yanında getirdiği iki silahla dehşet saçtı. Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı yaralayıp intihar girişiminde bulunan Ergüder ile ilgili platonik aşk iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar…