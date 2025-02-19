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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda platonik aşk iddiası: Meğer olaydan iki hafta önce…
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:05

SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda platonik aşk iddiası: Meğer olaydan iki hafta önce…

SON DAKİKA... Türkiye, önceki gün Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayıyla sarsıldı. Üniversite öğrencisi Bestami Serdar Ergüder, yanında getirdiği iki silahla dehşet saçtı. Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı yaralayıp intihar girişiminde bulunan Ergüder ile ilgili platonik aşk iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar…

TOLGA YANIK
SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda platonik aşk iddiası: Meğer olaydan iki hafta önce…

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bestami Serdar Ergüder'in (23), önceki gün Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı (34) vurup, intihar girişiminde bulunduğu olayı ile ilgili ayrıntılara SABAH ulaştı.

SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda platonik aşk iddiası: Meğer olaydan iki hafta önce…

Saldırgan Ergüder'in aynı fakültede görev yapan Doç. Dr. F.Z.E'ye (41) ilgi duyduğu ve bir süredir mesajlar attığı, öğretim üyesi kadının da iki hafta önce dekana giderek, durumdan rahatsız olduğunu söyleyip, endişelerini dile getirdiği öne sürüldü.

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SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda platonik aşk iddiası: Meğer olaydan iki hafta önce…

Bu durumu öğrenen Ergüder, olay günü çifti tabancayla okula geldi. Öğrenci kartıyla fakülteye giren Ergüder, önce dersliklerin bulunduğu üst kata yöneldi.

SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda platonik aşk iddiası: Meğer olaydan iki hafta önce…

TEHLİKEYİ SEZEN DEKAN, CİNAYETİ ÖNLEDİ

Ergüder'in okula girdiği bildirilen Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ise Doç. Dr. F.Z.E'ye takıntılı olduğunu bildiği için, öğretim üyesi kadını odasına çağırdı. Bu sırada karar değiştiren Ergüder, dekanlığın bulunduğu giriş kata dönerek, dekanla görüşmek istediğini söyledi.

SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda platonik aşk iddiası: Meğer olaydan iki hafta önce…

Ancak görevliler tarafından engellendi. Durumu öğrenen dekan da kapıyı kilitledi. Bir süre dekanlığın önündeki bekleme yerinde bekleyen Ergüder, yeniden hızlıca dekanın odasına girmek için hamle yaptı. Bunun üzerine görevlilerle Ergüder arasında tartışma çıktı.

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