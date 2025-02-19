SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda platonik aşk iddiası: Meğer olaydan iki hafta önce…

Ancak görevliler tarafından engellendi. Durumu öğrenen dekan da kapıyı kilitledi. Bir süre dekanlığın önündeki bekleme yerinde bekleyen Ergüder, yeniden hızlıca dekanın odasına girmek için hamle yaptı. Bunun üzerine görevlilerle Ergüder arasında tartışma çıktı.