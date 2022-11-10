Son dakika: Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı müstehcen mesajları tek tek ortaya çıkardı: Nasıl ilişkiye girdiğini ayrıntılarıyla anlatmış

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Selim Yalçınkaya cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yalçınkaya, evinin garajında 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu. Cinayette sır perdesi yavaş yavaş aralanırken, Müge Anlı müstehcen mesajları ortaya çıkardı. Ortaya çıkan yazışmalar sonrası şoke olan Müge Anlı, "Ben hiç kimseyle böyle konuşamam. Siz ne içiyorsunuz kızım?" diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...