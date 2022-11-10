Son dakika: Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı müstehcen mesajları tek tek ortaya çıkardı: Nasıl ilişkiye girdiğini ayrıntılarıyla anlatmış

"BEN HİÇ KİMSEYLE BÖYLE KONUŞAMAM"

Anlı, "Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim...