Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı müstehcen mesajları tek tek ortaya çıkardı: Nasıl ilişkiye girdiğini ayrıntılarıyla anlatmış
Giriş Tarihi: 10.11.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 11:17

Son dakika: Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı müstehcen mesajları tek tek ortaya çıkardı: Nasıl ilişkiye girdiğini ayrıntılarıyla anlatmış

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Selim Yalçınkaya cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yalçınkaya, evinin garajında 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu. Cinayette sır perdesi yavaş yavaş aralanırken, Müge Anlı müstehcen mesajları ortaya çıkardı. Ortaya çıkan yazışmalar sonrası şoke olan Müge Anlı, "Ben hiç kimseyle böyle konuşamam. Siz ne içiyorsunuz kızım?" diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...

Son dakika: Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı müstehcen mesajları tek tek ortaya çıkardı: Nasıl ilişkiye girdiğini ayrıntılarıyla anlatmış

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Selim Yalçınkaya cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Son dakika: Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı müstehcen mesajları tek tek ortaya çıkardı: Nasıl ilişkiye girdiğini ayrıntılarıyla anlatmış

Selim Yalçınkaya, evinin garajında 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı müstehcen mesajları tek tek ortaya çıkardı: Nasıl ilişkiye girdiğini ayrıntılarıyla anlatmış

Cinayette sır perdesi yavaş yavaş aralanırken, Müge Anlı müstehcen mesajları ortaya çıkardı.

Son dakika: Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı müstehcen mesajları tek tek ortaya çıkardı: Nasıl ilişkiye girdiğini ayrıntılarıyla anlatmış

Ortaya çıkan yazışmalar sonrası şoke olan Müge Anlı, mesajları Derya'ya gösterdi.

Son dakika: Selim Yalçınkaya cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı müstehcen mesajları tek tek ortaya çıkardı: Nasıl ilişkiye girdiğini ayrıntılarıyla anlatmış

"BEN HİÇ KİMSEYLE BÖYLE KONUŞAMAM"

Anlı, "Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim...

SON DAKİKA