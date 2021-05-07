Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA! Sen misin uyaran! Motokuryeye kabusu yaşattı! "Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum"
Giriş Tarihi: 07.05.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 10:26

SON DAKİKA! Sen misin uyaran! Motokuryeye kabusu yaşattı! "Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum"

Son dakika haberler... 'de çarşamba günü akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Hüseyin Uraz isimli motokurye, uzun farları yandığı için uyardığı sürücü tarafından feci şekilde darbedildi. O anları anlatan genç kurye, yaptığı açıklamada ""Bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum. Cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

SON DAKİKA! Sen misin uyaran! Motokuryeye kabusu yaşattı! Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum

İddialara göre, motoruyla verilen adrese siparişi götürmek için yola çıkan 17 yaşındaki Hüseyin Uraz, trafikte otomobilin uzun farları yanan sürücüyü uyardı.

SON DAKİKA! Sen misin uyaran! Motokuryeye kabusu yaşattı! Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum

Kendisini uyaran motokuryeye sinirlenen sürücü peşinden gitmeye başladı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü Hüseyin Uraz'ın önüne keserek araçtan aşağıya indi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Sen misin uyaran! Motokuryeye kabusu yaşattı! Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum

Motokuryenin yanına gelen sürücü hiç konuşmadan defalarca yumruklamaya başladı. Otomobil sürücüsü bir yandan tehditler savururken bir yandan da yumruklamaya devam etti. Sürücü daha sonra otomobiline binerek sokaktan ayrıldı.

SON DAKİKA! Sen misin uyaran! Motokuryeye kabusu yaşattı! Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum

"İNER İNMEZ 3 TANE YUMRUK ATTI"

O anlar güvenlik kameralarına yansırken otomobil sürücüsünün darbettiği Hüseyin Uraz yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Uraz, "Pandemi sürecinde evlere hizmet ediyoruz, motordan ekmeğimizi kazanıyoruz. Siparişe çıkmıştım. Caddeden aşağı inerken o bana doğru geliyordu.

SON DAKİKA! Sen misin uyaran! Motokuryeye kabusu yaşattı! Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum

Ben de aşağı doğru iniyordum. Sola sinyal yakmıştı, sola dönecekti. Uzun farları yakmıştı. 'Kapatır mısınız?' dedim. O da döndü arkamdan bağırdı.

SON DAKİKA