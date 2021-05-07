Giriş Tarihi: 07.05.2021 10:23Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 10:26
SON DAKİKA! Sen misin uyaran! Motokuryeye kabusu yaşattı! "Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum"
Son dakika haberler... İstanbulÜmraniye'de çarşamba günü akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Hüseyin Uraz isimli motokurye, uzun farları yandığı için uyardığı sürücü tarafından feci şekilde darbedildi. O anları anlatan genç kurye, yaptığı açıklamada ""Bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. Geceleri ağrılarımdan yatamıyorum. Cezalandırılmasını istiyorum." dedi.