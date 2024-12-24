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SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında: Yasadışı bahse teşvikten hapsi isteniyor!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:05
SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında: Yasadışı bahse teşvikten hapsi isteniyor!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay gözaltına alındı. 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılanan ve ev hapsi cezası alan Ortaç ve Erbil, bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşmada Mehmet Ali Erbil de tanık olarak dinlenecek.