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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında: Yasadışı bahse teşvikten hapsi isteniyor!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:05

SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında: Yasadışı bahse teşvikten hapsi isteniyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay gözaltına alındı. 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılanan ve ev hapsi cezası alan Ortaç ve Erbil, bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşmada Mehmet Ali Erbil de tanık olarak dinlenecek.

DHA
SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında: Yasadışı bahse teşvikten hapsi isteniyor!

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında: Yasadışı bahse teşvikten hapsi isteniyor!

Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında: Yasadışı bahse teşvikten hapsi isteniyor!

Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.

SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında: Yasadışı bahse teşvikten hapsi isteniyor!

MEHMET ALİ ERBİL TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mehmet Ali Erbil'in Serdar Ortaç'ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasında tanık olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında: Yasadışı bahse teşvikten hapsi isteniyor!

Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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