SON DAKİKA... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısında: Yasadışı bahse teşvikten hapsi isteniyor!

Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.